Депутат Юрченко написал заявление на депутата Лероса, обвинив его в избиении

Сегодня Юрченко и Лерос подрались в кулуарах Верховной Рады

Народный депутат Александр Юрченко, которого исключили из фракции Слуга народа после вручения подозрения в получении взятки, написал заявление в Офис генпрокурора о нанесении ему телесных повреждений также бывшим членом фракции СН Гео Леросом. Об этом Юрченко написал в Facebook.

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"Тяжесть причиненных телесных повреждений в дальнейшем установит следствие и судебная медицинская экспертиза", – написал Юрченко.

Как сообщалось, сегодня Юрченко и Лерос подрались в кулуарах Верховной Рады. Оба участника конфликта обвинили друг друга в агрессии.

Судя по опубликованному видео, конфликт начался после того, как в комментарии журналистам у входа в Раду Юрченко назвал Гео Лероса "Деу Ланосом, настоящее имя которого Мухаммед или что-то такое". Это услышал случайно проходивший мимо Лерос. После этого появилась информация о драке между депутатами.

Юрченко подозревают в получении взятки в $13 000 за внесение поправок в законопроект и в попытке получить $200 000 для подкупа других нардепов, чтобы они предложенные поправки поддержали в комитете. Подозрение подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

21 сентября ВАКС заключил депутата под стражу на срок до 9 ноября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 3 001 656 грн. Юрченко внес залог и вышел на свободу.

4 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил меру пресечения Юрченко, но снял с него электронный браслет.

Вадим Ребрина

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