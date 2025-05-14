Депутата Европарламента лишили неприкосновенности из-за подозрения во взятке от РФ
Депутат Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстронь был лишен иммунитета на пленарном заседании по подозрению в получении взяток за поддержку российского правительства. Об этом сообщает Euronews.
Как сообщает телеканал, против Петра Быстроня в Мюнхенской прокуратуре возбуждено несколько уголовных производств.
Он подозревается в получении наличных платежей или криптовалютных переводов с пророссийского веб-сайта в обмен на обязательства выступать и голосовать в интересах российского правительства.
Также Быстроня подозревают в отмывании денег, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Решение о снятии иммунитета было принято подавляющим большинством голосов путем поднятия рук, поэтому подсчет голосов не нужен.
Быстронь отверг все обвинения и заявил, что стал жертвой "направленной кампании".
"План лишить меня неприкосновенности – это не законная процедура, а целенаправленный политический маневр", – заявил Быстронь.
Он сказал, что этот шаг был предпринят в рамках кампании против нескольких политиков, которые были "одними из самых откровенных противников войны в Украине".
Снятие неприкосновенности открывает путь для германских властей расследовать дело Быстроня и при необходимости арестовать его.
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