Депутата Європарламенту позбавили недоторканності через підозру у хабарі від РФ

Німецький ультраправий політик Петр Бистронь заявив, що став жертвою кампанії проти "найвідвертіших противників війни в Україні"

Петр Бистронь (Фото: Alexander Becher / EPA)

Депутат Європейського парламенту від партії "Альтернатива для Німеччини" Петр Бистронь був позбавлений імунітету на пленарному засіданні через підозру в отриманні хабарів за підтримку російського уряду. Про це повідомляє Euronews.

Як повідомляє телеканал, проти Петра Бистроня у Мюнхенській прокуратурі розпочато декілька кримінальних проваджень.

Його підозрюють в отриманні готівкових платежів або криптовалютних переказів з проросійського вебсайту в обмін на зобов'язання виступати та голосувати в інтересах російського уряду.

Також Бистроня підозрюють у відмиванні грошей, шахрайстві та ухиленні від сплати податків.

Рішення про зняття імунітету було ухвалено переважною більшістю голосів шляхом підняття рук, тому підрахунок голосів не був потрібен.

Бистронь відкинув всі звинувачення та заявив, що став жертвою "спрямованої кампанії".

"План позбавити мене недоторканності – це не законна процедура, а цілеспрямований політичний маневр", – заявив Бистронь.

Він сказав, що цей крок було вжито у межах кампанії проти кількох політиків, які були "одними з найвідвертіших противників війни в Україні".

Зняття недоторканості відкриває шлях для німецької влади розслідувати справу Бистроня та за потреби заарештувати його.