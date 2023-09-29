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Десантис должен давить на то, почему Байден вооружает Украину с оглядкой на Путина — WSJ

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 11:25
Десантис должен давить на то, почему Байден вооружает Украину с оглядкой на Путина — WSJ - Фото
Дональд Трамп и Рон Десантис (фото - EPA)

Несмотря на то, что губернатор Флориды Рон Десантис "в целом преуспел" на дебатах внутри Республиканской партии 26 сентября, его уход от темы помощи США Украине в борьбе с вторжением России может стоить ему голосов в противостоянии с Дональдом Трампом, который пока уверенно лидирует во внутрипартийной кандидатской гонке. Так считает редакция The Wall Street Journal, оценивая шансы и политические приоритеты этого участника дебатов.

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Десантис недавно выступил против членства Украины в НАТО, заявив, что это якобы "не в интересах безопасности США", и тем самым подыграв изоляционистам в составе партии, а на дебатах заявил, что "в наших интересах положить конец этой войне".

"У нас не будет пустого чека. У нас не будет американских войск [на войне], и мы собираемся заставить европейцев делать то, что им следует делать", — сказал он, не вдаваясь в детали, "и затем перешел к нелогичным разговорам о границе США".

СПРАВКА. Пустой чек чекодатель подписывает без указания суммы, то есть его держатель может внести туда любую сумму. Такой тип чека подразумевает высокий риск для того, кто его выписывает; получатель чека должен иметь безупречную репутацию и доверие чекодателя.

Журналисты пишут: да, разумеется, все хотят положить конец войне, но есть загвоздка: российский диктатор Владимир Путин. И задаются вопросом: сможет ли Десантис обеспечить мир, уступив требованиям России, как о том говорит Трамп?

По мнению редакции, заявление губернатора Флориды о пустом чеке является отвлекающим маневром, поскольку никто и не собирается выписывать такой чек, и не выписывал ранее.

Да, пишет WSJ, Европе "следует делать больше", но это никоим образом не входит в суть помощи США: "Если США откажутся от Киева, Россия победит. Точка. Противопоставлять защиту границ США помощи Украине – это ошибочный выбор, поскольку США могут сделать и то, и другое, если у них будет воля".

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Исходя из этого, редакция издания полагает, что Десантис заигрывает с тем меньшинством первичных избирателей Республиканской партии, которые хотят бросить Украину (и 104 республиканца в Палате представителей проголосовали на этой неделе за исключение помощи Украине из законопроекта о расходах, напомнили в WSJ).

По мнению журналистов, риск этой политической ситуации заключается в том, что избиратели придут к выводу, что у губернатора "нет фиксированного мировоззрения", а те из них, кто являются изоляционистами и хотят, чтобы Америка замкнулась на себе, "проголосуют за Трампа или Вивека Рамасвами".

В редакции аргументируют, что "гораздо большая" часть первичного и общего электората не против принципиально поддержать Украину, но эти американцы "обеспокоены ужасным и медленным сражением [на фронте], даже после отправки денег и оружия, и они разочарованы неспособностью президента Джо Байдена объяснить причину или интересы США в Украине".

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WSJ советует Десантису, что наилучшая для него предвыборная стратегия — это атаковать Байдена за то, "как он вел войну", потому что его администрация "калибровала" военную помощь Украина, опасаясь реакции Путина, – и это не нравится избирателям Республиканской партии.

"Президент раз за разом тормозил передовое вооружение для Украины, а теперь Белый дом трубит в прессе, что за восемь месяцев ему удалось начать поставку Украине нескольких десятков танков. Альтернативой этому провалу является не продажа Украины, а объяснение того, почему победа над Россией важна для интересов США и для сдерживания Китая на Тайване", – говорится в статье.

Журналисты соглашаются с Десантисом, что угроза, исходящая от Китая, является "фундаментальной" для безопасности США, и тут же добавляют: но как США смогут убедить Европу сократить торговлю и связи с Пекином, если новый президент США скажет, что экспансия России – "не проблема США".

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"Губернатор рассказал избирателям убедительную историю о решении служить в армии после событий 11 сентября, и у него есть хорошие возможности объяснить американцам, почему имеет больше стратегического смысла отправлять оружие за границу сегодня, чем отправлять американские войска позже", – пишет редакция.

Там напоминают, что Десантис соревнуется с конкуренткой Никки Хейли и, возможно, еще с одним или двумя другими кандидатами, чтобы выяснить, кто же сможет бросить вызов Трампу: "Хейли получает поддержку, потому что демонстрирует убежденность. По сравнению с этим уход от ответов по Украине выглядят не очень хорошо".

Євген Пилипенко
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