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Десантіс має тиснути на те, чому Байден озброює Україну, переймаючись реакцією Путіна — WSJ

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 11:25
Десантіс має тиснути на те, чому Байден озброює Україну, переймаючись реакцією Путіна — WSJ - Фото
Дональд Трамп та Рон Десантіс (фото - EPA)

Попри те, що губернатор Флориди Рон Десантіс "загалом досяг успіху" на дебатах всередині Республіканської партії 26 вересня, його уникання теми допомоги США Україні у боротьбі з вторгненням Росії може коштувати йому голосів у протистоянні з Дональдом Трампом, який поки впевнено лідирує у внутрішньопартійних кандидатських перегонах. Так вважає редакція The Wall Street Journal, оцінюючи шанси та політичні пріоритети цього учасника дебатів.

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Десантіс нещодавно виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що це нібито "не в інтересах безпеки США", і тим самим підігравши ізоляціоністам у складі партії, а на дебатах заявив, що "в наших інтересах покласти край цій війні".

"У нас не буде порожнього чека. США. У нас не буде американських військ [на війні], і ми збираємось заставити європейців робити те, що їм слід робити", — сказав він, не вдаючись до деталей, "і потім перейшов до нелогічних розмов про кордони США".

ДОВІДКА. Порожній чек підписує чекодавець без зазначення суми, тобто його власник може внести туди будь-яку суму. Такий тип чека передбачає високий ризик для того, хто його виписує; одержувач чека повинен мати бездоганну репутацію та довіру чекодавця.

Журналісти пишуть: так, зрозуміло, всі хочуть покласти край війні, але є проблема: російський диктатор Володимир Путін. І запитують: чи зможе Десантіс забезпечити мир, поступившись вимогам Росії, як про це говорить Трамп?

На думку редакції, заява губернатора Флориди про порожній чек є відволікаючим маневром, оскільки ніхто і не збирається виписувати такий чек, і не виписував раніше.

Так, пише WSJ, Європі "слід робити більше", але це аж ніяк не входить до суті допомоги США: "Якщо США відмовляться від Києва, Росія переможе. Крапка. Протиставляти захист кордонів США допомозі Україні – це помилковий вибір, оскільки США можуть зробити й те, й інше, якщо в них буде воля".

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Виходячи з цього, редакція видання вважає, що Десантіс заграє з тією меншістю первинних виборців Республіканської партії, які хочуть кинути Україну (і 104 республіканці у Палаті представників проголосували цього тижня за виключення допомоги Україні із законопроєкту про витрати, нагадали у WSJ).

На думку журналістів, ризик цієї політичної ситуації полягає в тому, що виборці дійдуть висновку, що у губернатора "немає фіксованого світогляду", а ті з них, які є ізоляціоністами і хочуть, щоб Америка замкнулася на собі, "проголосують за Трампа чи Вівека Рамасвами".

У редакції аргументують, що "набагато більша" частина первинного та загального електорату не проти принципово підтримати Україну, але ці американці "стурбовані жахливою і повільною битвою [на фронті], навіть після відправки грошей та зброї, і вони розчаровані нездатністю президента Джо Байдена пояснити причину чи інтереси США в Україні".

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WSJ радить Десантісу, що найкраща для нього передвиборча стратегія — це атакувати Байдена через те, "як він вів війну", тому що його адміністрація "калібрувала" військову допомогу Україні, побоюючись реакції Путіна, – і це не подобається виборцям Республіканської партії.

"Президент раз по раз гальмував передове озброєння для України, а тепер Білий дім трубить у пресі, що за вісім місяців йому вдалося почати постачання Україні кількох десятків танків. Альтернативою цьому провалу є не продаж України, а пояснення того, чому перемога над Росією важлива для інтересів США та для стримування Китаю на Тайвані", – йдеться у статті.

Журналісти погоджуються з Десантісом, що загроза, що походить від Китаю, є "фундаментальною" для безпеки США, і відразу додають: але як США зможуть переконати Європу скоротити торгівлю та зв'язки з Пекіном, якщо новий президент США скаже, що експансія Росії – "не проблема США".

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"Губернатор розповів виборцям переконливу історію про рішення служити в армії після подій 11 вересня, і має хороші можливості пояснити американцям, чому має більше стратегічного сенсу відправляти зброю за кордон сьогодні, ніж відправляти американські війська пізніше", – пише редакція.

Там нагадують, що Десантіс змагається з конкуренткою Нікі Хейлі та, можливо, ще з одним або двома іншими кандидатами, щоб з'ясувати, хто ж зможе кинути виклик Трампу: "Хейлі отримує підтримку, тому що демонструє переконаність. У порівнянні з цим ухиляння від відповідей щодо України виглядають не дуже добре".

Євген Пилипенко
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