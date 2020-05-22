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Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 мая

Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 мая - Фото
22.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ОСЛАБЛЕНИЕ КАРАНТИНА: ЧТО РАЗРЕШАТ И КАКИЕ ОБЛАСТИ ГОТОВЫ. С 22 мая Украина переходит на адаптивный карантин, правительство ослабляет общенациональные ограничительные меры. (подробнее)

2. МВФ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАЛ С УКРАИНОЙ НОВУЮ ПРОГРАММУ НА $5 МЛРД. Это произошло спустя несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский подписал "антиколомойский закон". (подробнее)

3. РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА ОБ УБИЙСТВЕ ШЕРЕМЕТА ЗАВЕРШЕНО. Национальная полиция собирается передавать материалы дела в суд. (подробнее)

4. ПАДЕНИЕ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ УСКОРИЛОСЬ ДО 16,2%. По данным Госстата, за четыре месяца этого года спад промпроизводства составил 7,9%. (подробнее)

5. ШЕСТЬ УКРАИНСКИХ ВУЗОВ ВОШЛИ В РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МИРА. Вузы из Харькова, Киева, Львова и Сум вошли в рейтинг QS World University Rankings. (подробнее)

6. НБУ ОБНОВИЛ ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ ДЛЯ БАНКОВ. В связи с вступление в силу нового закона о финмониторинге Нацбанк опубликовал требования к банкам и разъяснил правила их выполнения. (подробнее)

7. СТРЕЛЬБА В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. В ночь на 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района местный житель смертельно ранил семерых человек. (подробнее)

8. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ В КИЕВЕ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ 27 МАЯ. Кличко подчеркнул важность соблюдения всех санитарных рекомендаций. (подробнее)

9. ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ УПАЛИ НИЖЕ СТОИМОСТИ ЕГО ДОБЫЧИ В РОССИИ. Спотовая цена газа на европейском рынке - $34-$53 за тысячу кубов. При этом рентабельная для Газпрома цена - около $100. (подробнее)

10. В ПАКИСТАНЕ РАЗБИЛСЯ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ. Могли выжить по меньшей мере два человека из 107, находившихся на борту. (подробнее)

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