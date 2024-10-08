Десять главных новостей Украины и мира на 21:00 8 октября
- Байден отменил поездку на "Рамштайн": причина. Президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил международные поездки из-за приближающегося урагана "Милтон". Спикер администрации Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден отложил запланированные поездки в Германию и Анголу, чтобы остаться в Белом доме для наблюдения за ураганом, который надвигается на побережье Мексиканского залива во Флориде.
- Россияне ударили КАБами по Харькову: есть погибшие и раненые. Вечером во вторник, 8 октября, россияне ударили управляемой авиабомбой по Харькову. Погибшие – гражданские мужчина и женщина. Люди во время удара находились на улице. Семь человек получили ранения.
- Оккупанты зашли на восточную окраину Торецка. Бои ведутся за каждый подъезд – ВСУ. На восточном фронте самое горячее направление – Торецкое. Ситуация нестабильна, бои с российскими оккупантами ведутся уже в самом городе Торецк, сообщила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.
- Комбриг 72 ОМБр признал, что из Угледара не удалось забрать определенное количество раненых. При выходе украинских сил из Угледара Донецкой области некоторых раненых забрать не удалось, но речь не идет о том количестве, которое озвучивают россияне. Об этом рассказал новый командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, защищавшей Угледар, Александр Охрименко.
- Рада разрешила военным определять лиц для выплат в случае их пропажи без вести или плена. На заседании во вторник, 8 октября, депутаты Верховной Рады приняли в целом закон, предусматривающий, что военный может сам определить членов семьи, которым будут производиться выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен.
- СБУ: Задержан сбежавший из Украины более двух лет назад кремлевский идеолог Чистилин. Задержан академик и "кремлевский идеолог вооруженной агрессии" Дмитрий Чистилин, сообщила Служба безопасности Украины. Ему инкриминируют государственную измену. Чистилин был задержан после выступления в Молдове на одном из "форумов", где он распространял российскую пропаганду в надежде уменьшить поддержку Украины.
- Фигурант НАБУ и экс-заместитель генпрокурора подал на увольнение из прокуратуры – Костин подписал. Бывший заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий 8 октября написал заявление на увольнение из органов прокуратуры – оно уже подписано, рассказал генпрокурор Андрей Костин. В июле Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что нашло у Вербицкого признаки приобретения необоснованных активов на 29 млн грн.
- Евросоюз создал новый санкционный режим против России. Совет Европейского Союза во вторник, 8 октября, утвердил новый механизм санкций против России в ответ на ее гибридные действия против европейских стран. Этот новый механизм позволит Евросоюзу вводить санкции против физических и юридических лиц, участвующих в действиях правительства РФ, подрывающих фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран.
- Польские фермеры снова блокируют движение грузовиков. Польские фермеры снова будут блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Медыка – Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года, сообщила Государственная таможенная служба Украины.
- Владелец Vodafone Украина стал единственным участником аукциона по приватизации ОГХК. Компания "Цемин Украина", принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, оказалась единственным участником аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания". Об этом сообщается в системе Prozorro.Продажи. Стартовая стоимость ОГХК составила 3,90 млрд грн, а Цемин Украина предложила 3,94 млрд грн.
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