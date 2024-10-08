Десять главных новостей Украины и мира на 21:00 8 октября
Джо Байден (Фото: YURI GRIPAS/EPA)
  1. Байден отменил поездку на "Рамштайн": причина. Президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил международные поездки из-за приближающегося урагана "Милтон". Спикер администрации Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден отложил запланированные поездки в Германию и Анголу, чтобы остаться в Белом доме для наблюдения за ураганом, который надвигается на побережье Мексиканского залива во Флориде.
  2. Россияне ударили КАБами по Харькову: есть погибшие и раненые. Вечером во вторник, 8 октября, россияне ударили управляемой авиабомбой по Харькову. Погибшие – гражданские мужчина и женщина. Люди во время удара находились на улице. Семь человек получили ранения.
  3. Оккупанты зашли на восточную окраину Торецка. Бои ведутся за каждый подъезд – ВСУ. На восточном фронте самое горячее направление – Торецкое. Ситуация нестабильна, бои с российскими оккупантами ведутся уже в самом городе Торецк, сообщила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.
  4. Комбриг 72 ОМБр признал, что из Угледара не удалось забрать определенное количество раненых. При выходе украинских сил из Угледара Донецкой области некоторых раненых забрать не удалось, но речь не идет о том количестве, которое озвучивают россияне. Об этом рассказал новый командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, защищавшей Угледар, Александр Охрименко.
  5. Рада разрешила военным определять лиц для выплат в случае их пропажи без вести или плена. На заседании во вторник, 8 октября, депутаты Верховной Рады приняли в целом закон, предусматривающий, что военный может сам определить членов семьи, которым будут производиться выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен.
  6. СБУ: Задержан сбежавший из Украины более двух лет назад кремлевский идеолог Чистилин. Задержан академик и "кремлевский идеолог вооруженной агрессии" Дмитрий Чистилин, сообщила Служба безопасности Украины. Ему инкриминируют государственную измену. Чистилин был задержан после выступления в Молдове на одном из "форумов", где он распространял российскую пропаганду в надежде уменьшить поддержку Украины.
  7. Фигурант НАБУ и экс-заместитель генпрокурора подал на увольнение из прокуратуры – Костин подписал. Бывший заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий 8 октября написал заявление на увольнение из органов прокуратуры – оно уже подписано, рассказал генпрокурор Андрей Костин. В июле Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что нашло у Вербицкого признаки приобретения необоснованных активов на 29 млн грн.
  8. Евросоюз создал новый санкционный режим против России. Совет Европейского Союза во вторник, 8 октября, утвердил новый механизм санкций против России в ответ на ее гибридные действия против европейских стран. Этот новый механизм позволит Евросоюзу вводить санкции против физических и юридических лиц, участвующих в действиях правительства РФ, подрывающих фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран.
  9. Польские фермеры снова блокируют движение грузовиков. Польские фермеры снова будут блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Медыка – Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года, сообщила Государственная таможенная служба Украины.
  10. Владелец Vodafone Украина стал единственным участником аукциона по приватизации ОГХК. Компания "Цемин Украина", принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, оказалась единственным участником аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания". Об этом сообщается в системе Prozorro.Продажи. Стартовая стоимость ОГХК составила 3,90 млрд грн, а Цемин Украина предложила 3,94 млрд грн.

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