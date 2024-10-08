Десять головних новин України та світу на 21:00 8 жовтня
- Байден скасував поїздку на "Рамштайн": причина. Президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував міжнародні поїздки через наближення урагану "Мілтон". Речниця адміністрації Карін Жан-П’єр повідомила, що Байден відклав заплановані поїздки до Німеччини й Анголи, щоб залишитися в Білому домі для спостереження за ураганом, який насувається на узбережжя Мексиканської затоки у Флориді.
- Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є загиблі й поранені. Увечері у вівторок, 8 жовтня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по Харкову. Загиблі – цивільні чоловік і жінка. Люди під час удару перебували на вулиці. Семеро людей отримали поранення.
- Окупанти зайшли на східну околицю Торецька. Бої ведуться за кожен під'їзд – ЗСУ. На східному фронті найгарячіший напрямок – Торецький. Ситуація нестабільна, бої з російськими окупантами ведуться вже в самому місті Торецьк, повідомила речниця оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
- Комбриг 72 ОМБр визнав, що з Вугледара не вдалося забрати певну кількість поранених. Під час виходу українських сил із Вугледара Донецької області деяких поранених забрати не вдалося, але йдеться не про ту кількість, що озвучують росіяни. Про це розповів новий командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищала Вугледар, Олександр Охріменко.
- Рада дозволила військовим визначати осіб для виплат у разі їх зникнення безвісти або полону. На засіданні у вівторок, 8 жовтня, депутати Верховної Ради ухвалили в цілому закон, який передбачає, що військовий може сам визначити членів сімʼї, яким будуть здійснюватись виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон.
- СБУ: Затримано кремлівського ідеолога Чистіліна, який утік з України понад два роки тому. Затримано академіка та "кремлівського ідеолога збройної агресії" Дмитра Чистіліна, повідомила Служба безпеки України. Йому інкримінують державну зраду. Чистіліна було затримано після виступу в Молдові на одному з "форумів", де він поширював російську пропаганду, сподіваючись зменшити підтримку України.
- Фігурант НАБУ та ексзаступник генпрокурора подав на звільнення з прокуратури – Костін підписав. Колишній заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький 8 жовтня написав заяву на звільнення з органів прокуратури – вона вже підписана, розповів генпрокурор Андрій Костін. У липні Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що знайшло у Вербицького ознаки набуття необґрунтованих активів на 29 млн грн.
- Євросоюз створив новий санкційний режим проти Росії. Рада Європейського Союзу у вівторок, 8 жовтня, затвердила новий механізм санкцій проти Росії у відповідь на її гібридні дії проти європейських країн. Цей новий механізм дозволить Євросоюзу запроваджувати санкції проти фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у діях уряду РФ, що підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їх безпеку, незалежність і цілісність, а також цінності міжнародних організацій та третіх країн.
- Польські фермери знову блокують рух вантажівок. Польські фермери знову блокуватимуть рух вантажівок перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року, повідомила Державна митна служба України.
- Власник Vodafone Україна став єдиним учасником аукціону з приватизації ОГХК. Компанія "Цемін Україна", що належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову, виявилася єдиним учасником аукціону з приватизації АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія". Про це повідомляється в системі Prozorro.Продажі. Стартова вартість ОГХК становила 3,90 млрд грн, а Цемін Україна запропонувала 3,94 млрд грн.
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