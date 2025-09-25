Аккредитацию в Молдове хотят получить иностранцы, которые принимали участие в так называемых референдумах на оккупированных территориях Украины

Молдова (Иллюстративное фото: Dumitru Doru/EPA)

Десятки лиц с сомнительной репутацией пытаются получить аккредитацию международных наблюдателей на парламентских выборах в Молдове, которые состоятся 28 сентября. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

По данным разведки, часть из этих лиц, которые хотят быть наблюдателями, ранее участвовала в так называемых референдумах в Крыму, на временно оккупированных территориях Донбасса, а также в Абхазии, создавая иллюзию легитимности процессов.

Среди потенциальных "наблюдателей" – сербский деятель Драгана Трифкович, которая открыто сотрудничала с пророссийскими структурами, а также итальянец Вито Гриттани, имеющий абхазское гражданство и неоднократно выступавший в роли "международного эксперта" на псевдовыборах. Оба уже занесены в базу фейковых наблюдателей, которую ведет Европейская платформа за демократические выборы (EPDE).

Самую большую группу заявок – около 30 – подала африканская организация Institut Africa Solidarité. Несмотря на предыдущую незаинтересованность выборами в Молдове, ее представители активно сотрудничали с Россией, в частности участвовали в саммите БРИКС в Казани и даже присутствовали на российских "выборах". Некоторые из них не имеют никакого опыта в политике или общественной деятельности.

Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что заявки тщательно проверяются Службой информации и безопасности страны. Не исключено, что те, кому откажут, по приказу России будут использовать это как повод заявить о "недемократичности" выборов.

22 июля сообщалось, что пророссийские силы Молдовы решили создать совместный блок для участия в парламентских выборах.

22 сентября Bloomberg писало, что Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове.

В тот же день в Молдове правоохранители провели более 250 обысков в рамках дела о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации.