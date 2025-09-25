Акредитацію у Молдові хочуть отримати іноземці, які брали участь у так званих референдумах на окупованих територіях України

Молдова (Ілюстративне фото: Dumitru Doru/EPA)

Десятки осіб із сумнівною репутацією намагаються отримати акредитацію міжнародних спостерігачів на парламентських виборах у Молдові, які відбудуться 28 вересня. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, частина з цих осіб, які хочуть бути спостерігачами, раніше брала участь у так званих референдумах у Криму, на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також в Абхазії, створюючи ілюзію легітимності процесів.

Серед потенційних "спостерігачів" – сербська діячка Драгана Трифкович, яка відкрито співпрацювала з проросійськими структурами, а також італієць Віто Гриттані, що має абхазьке громадянство і неодноразово виступав у ролі "міжнародного експерта" на псевдовиборах. Обох уже занесено до бази фейкових спостерігачів, яку веде Європейська платформа за демократичні вибори (EPDE).

Найбільшу групу заявок – близько 30 – подала африканська організація Institut Africa Solidarité. Попри попередню незацікавленість виборами в Молдові, її представники активно співпрацювали з Росією, зокрема брали участь у саміті БРІКС у Казані й навіть були присутні на російських "виборах". Дехто з них не має жодного досвіду в політиці або громадській діяльності.

Центральна виборча комісія Молдови повідомила, що заявки ретельно перевіряються Службою інформації та безпеки країни. Не виключено, що ті, кому відмовлять, за наказом Росії використовуватимуть це як привід заявити про "недемократичність" виборів.

22 липня повідомлялося, що проросійські сили Молдови вирішили створити спільний блок для участі в парламентських виборах.

22 вересня Bloomberg писало, що Росія розробила план втручання в парламентські вибори в Молдові.

Того самого дня в Молдові правоохоронці провели понад 250 обшуків у межах справи про підготовку масових заворушень і дестабілізацію.