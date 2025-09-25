Десятки осіб із сумнівною репутацією хочуть бути спостерігачами на виборах у Молдові – СЗР
Молдова (Ілюстративне фото: Dumitru Doru/EPA)

Десятки осіб із сумнівною репутацією намагаються отримати акредитацію міжнародних спостерігачів на парламентських виборах у Молдові, які відбудуться 28 вересня. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, частина з цих осіб, які хочуть бути спостерігачами, раніше брала участь у так званих референдумах у Криму, на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також в Абхазії, створюючи ілюзію легітимності процесів.

Серед потенційних "спостерігачів" – сербська діячка Драгана Трифкович, яка відкрито співпрацювала з проросійськими структурами, а також італієць Віто Гриттані, що має абхазьке громадянство і неодноразово виступав у ролі "міжнародного експерта" на псевдовиборах. Обох уже занесено до бази фейкових спостерігачів, яку веде Європейська платформа за демократичні вибори (EPDE).

Найбільшу групу заявок – близько 30 – подала африканська організація Institut Africa Solidarité. Попри попередню незацікавленість виборами в Молдові, її представники активно співпрацювали з Росією, зокрема брали участь у саміті БРІКС у Казані й навіть були присутні на російських "виборах". Дехто з них не має жодного досвіду в політиці або громадській діяльності.

Центральна виборча комісія Молдови повідомила, що заявки ретельно перевіряються Службою інформації та безпеки країни. Не виключено, що ті, кому відмовлять, за наказом Росії використовуватимуть це як привід заявити про "недемократичність" виборів.

