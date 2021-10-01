Десятый день расследования покушения на Шефира. Оружие все еще не найдено
Уже десятый день продолжается расследование покушения на убийство первого помощника президента Сергея Шефира. Отработаны все первоочередные следственные действия, но оружие, из которого обстреляли автомобиль, пока не найдено. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД.
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"Расследование покушения на убийство помощника президента Сергея Шефира продолжается 10-й день. Выводы делать рано. Сейчас изучают видеозаписи с частных видеокамер", – сказал министр.
Он считает, что расследование продвигалось бы быстрее, если бы все камеры были подключении к системе "Безопасная страна".
Монастырский добавил, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено.
"Расследование продолжается. Надеюсь, скоро будут результаты", – сказал он.
- 22 сентября под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.
- В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.
- Генпрокурор назвала две рабочие версии покушения на Шефира: деятельность как госслужащего и попытка дестабилизации политической ситуации в стране. Полиция не исключает причастности иностранных спецслужб.
- 24 сентября сообщалось, что расследовать дело Шефира поможет ФБР США.
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