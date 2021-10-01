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Десятый день расследования покушения на Шефира. Оружие все еще не найдено

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 19:17
Десятый день расследования покушения на Шефира. Оружие все еще не найдено - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Уже десятый день продолжается расследование покушения на убийство первого помощника президента Сергея Шефира. Отработаны все первоочередные следственные действия, но оружие, из которого обстреляли автомобиль, пока не найдено. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД.

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"Расследование покушения на убийство помощника президента Сергея Шефира продолжается 10-й день. Выводы делать рано. Сейчас изучают видеозаписи с частных видеокамер", – сказал министр.

Он считает, что расследование продвигалось бы быстрее, если бы все камеры были подключении к системе "Безопасная страна".

СПРАВКА. Согласно информации на сайте МВД, функционал системы "Безопасная страна" предусматривает централизованную диспетчеризацию, агрегацию и обработку данных о событиях, которые могут представлять и/или представляют угрозу для безопасности населенных пунктов страны и их жителей.

Монастырский добавил, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено.

"Расследование продолжается. Надеюсь, скоро будут результаты", – сказал он.

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Вадим Ребрина
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мвд Сергей Шефир Денис Монастырский
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