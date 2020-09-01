Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 сентября

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1. ПЛЕНКИ ОАСК. ВЫСШИЙ СОВЕТ ПРАВОСУДИЯ ЕДИНОГЛАСНО ОТКАЗАЛСЯ ОТСТРАНИТЬ СУДЬЮ ВОВКА. В ВСП считают, что судья не находится в статусе подозреваемого. Тем временем НАБУ опубликовало видео о связях Вовка с ВСП (подробнее).

2. В БЕЛАРУСИ БАСТУЮТ СТУДЕНТЫ, ОМОН ПЫТАЛСЯ ИХ РАЗОГНАТЬ. Утром силовики разогнали марш у площади Победы, однако демонстранты вышли на другие улицы Минска. Протесты продолжаются, есть задержания, некоторые группы демонстрантов прорывают оцепления правоохранителей (подробнее).

3. ОРГАНИЗАТОРАМ "ЗАБЛОКИРОВАННОЙ" СБУ ПИРАМИДЫ B2B СООБЩИЛИ О ПОДОЗРЕНИЯХ. По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц (подробнее).

4. РОССИЯ СТАЛА ВТОРЫМ, ПОСЛЕ КИТАЯ, КРУПНЕЙШИМ ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРОМ УКРАИНЫ. Товарооборот Украины и России вырос до $37,9 млрд в январе-августе 2020 года (подробнее).

5. RYANAIR НА ДВЕ НЕДЕЛИ ОТМЕНЯЕТ БОЛЬШИНСТВО РЕЙСОВ ИЗ УКРАИНЫ. Отменены рейсы в Польшу, Венгрию, Германию, Австрию и Италию, внесенные в расписание на вторую половину сентября (подробнее).

6. ПОСЛЕ КРИТИКИ ЗЕЛЕНСКОГО. ЛЕРОСА МОГУТ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ФРАКЦИИ СЛУГИ НАРОДА. Нардеп в зале Рады обвинил президента, что тот не стал воевать со старой системой, а "слился" с ней (подробнее).

7. УКРАИНА №1 В МИРЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТ - МИНЦИФРЫ. В ведомстве также заявили, что украинское сообщество блокчейн-разработчиков одно из крупнейших в мире и входит в топ-3 (подробнее).

8. ЭКС-СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСДЕПА ВОШЕЛ В РУКОВОДСТВО УКРАИНСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ. Волкер стал независимым членом совета директоров BGS Rai (подробнее).

9. НАТО: ИСТРЕБИТЕЛЬ РФ НАРУШИЛ ВОЗДУШНУЮ ГРАНИЦУ АЛЬЯНСА. Это первый подобный инцидент за последние несколько лет, отмечают в Альянсе. Минобороны РФ нарушения отрицает (подробнее).

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Марк Сировой

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