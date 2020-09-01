Протесты в Беларуси. Студенты прорывают оцепления силовиков — видео из Минска

Утром ОМОН разогнал протестующих студентов у площади Победы в Минске, однако демонстранты начали выходить на другие улицы

Сегодня в Минске с утра проходят марши студентов, несогласных с режимом президента Беларуси Александра Лукашенко. Силовики разгоняли акции, задерживали протестующих и пытаются блокировать их передвижение, однако демонстранты прорывают блокады или попросту обходят их, передают беларуские оппозиционные ресурсы.

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Издание TUT.BY опубликовало в Telegram видео прорыва цепи силовиков на проспекте Независимости.

Пишет о прорывах оцеплений и Onliner. В издании также отмечают, что, сталкиваясь с блокадами, некоторые группы студентов резко меняют направление и обходят силовиков.

TUT.BY также пишет, что некоторые протестующие пытаются "отвоевать" задержанных демонстрантов.

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Марк Сировой

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