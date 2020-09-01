Протесты в Беларуси. Студенты прорывают оцепления силовиков — видео из Минска
Утром ОМОН разогнал протестующих студентов у площади Победы в Минске, однако демонстранты начали выходить на другие улицы
Сегодня в Минске с утра проходят марши студентов, несогласных с режимом президента Беларуси Александра Лукашенко. Силовики разгоняли акции, задерживали протестующих и пытаются блокировать их передвижение, однако демонстранты прорывают блокады или попросту обходят их, передают беларуские оппозиционные ресурсы.
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Издание TUT.BY опубликовало в Telegram видео прорыва цепи силовиков на проспекте Независимости.
Пишет о прорывах оцеплений и Onliner. В издании также отмечают, что, сталкиваясь с блокадами, некоторые группы студентов резко меняют направление и обходят силовиков.
TUT.BY также пишет, что некоторые протестующие пытаются "отвоевать" задержанных демонстрантов.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- Вчера оппозиционные ресурсы призвали бастовать студентов, "честных преподавателей" и родителей школьников.
- Сегодня в Минске начался марш студентов. ОМОН разогнал акцию у площади Победы, однако протестующие начали появляться на других улицах.
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