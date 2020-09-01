Протесты в Беларуси. В Минске начался марш студентов, его пытается разогнать ОМОН — видео

Сегодня, в день начала учебного года, в Минске проходит марш студентов, несогласных с режимом президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом пишет TUT.BY.

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Отмечается, что студенты Беларуского национального технического университета (БНТУ) и Беларуского национального университета информатики и радиоэлектроники идут в сторону центра года с бело-красно-белыми флагами. Силовики призывают их разойтись. На проспекте Независимости начались задержания, на площади Победы ОМОН пытается разъединить сцепку студентов, пишет Радио Свобода.

ОБНОВЛЕНО В 12:10. ОМОН преградил путь протестующим и разогнал марш в районе площади Победы, сообщил в прямом эфире корреспондент Радио Свобода. Некоторых студентов задержали, другие — разбежались. В то же время другие студенты собрались на улице Карла Маркса.

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Задержания произошли и Беларуского государственного университета (БГУ).

Также протестуют у своих вузов студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и Беларуского государственного экономического университета (БГЭУ). На акциях присутствует ОМОН, МГЛУ оцепили.

Оппозиционные ресурсы также пишут, что у БНТУ студенты собирали подписи к петиции за справедливые выборы. Их пытались прогнать неизвестные люди в масках. Некоторых студентов задержали. У МГЛУ студенты пытались предложить подписать петицию министру иностранных дел Владимиру Макею, а также руководству университета. Те отказались.

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Трансляция - Радио Свобода