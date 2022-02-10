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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 февраля

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 февраля - Фото

1. ВОЙСКА РОССИИ И БЕЛАРУСИ НАЧАЛИ МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ РЯДОМ С УКРАИНОЙ, ДРОН США СЛЕДИТ. Сегодня, 10 февраля, на территории Беларуси начались масштабные 10-дневные учения российской армии, в которых принимают участие и беларуские вооруженные силы. С ночи над Украиной летает более чем в 100 км от северной границы стратегический дрон-разведчик США RQ-4A Global Hawk (подробнее).

2. НАСКОЛЬКО ПОВЫШЕН РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОСЛЕ COVID-19: ИТОГ ИССЛЕДОВАНИЯ. У перенесших COVID-19 заметно повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), причем у всех: молодых и пожилых, белых и темнокожих, мужчин и женщин, а также в других подгруппах (подробнее).

3. НОРВЕЖСКАЯ EMERGY ОСТАНОВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЭС "ЗОФИЯ" ЗА $1 МЛРД. НАЗВАЛА ПРИЧИНЫ. Норвежская компания Emergy (ранее NBT AS) остановила строительство ветропарка "Зофия" в Запорожской области, который должен был стать одной из крупнейших ветроэлектростанций в Европе, мощностью 790 МВт. Объем заявленных инвестиций в проект – $1 млрд (подробнее).

4. УКРАИНА С ПАРТНЕРАМИ БУДЕТ ИСКАТЬ ОТВЕТ НА БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ БЛОКАДУ МОРЕЙ РОССИЕЙ. Министерство иностранных дел выразило протест из-за беспрецедентной блокады Россией Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива. Украина вместе с партнерами будет искать ответ на такие агрессивные действия РФ (подробнее).

5. ЛИТВА В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ДОСТАВИТ В УКРАИНУ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ STINGER. Литва в ближайшие дни доставит в Украину американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она также отметила, что Литва продолжит программу реабилитации украинских бойцов (подробнее).

6. "МЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ ЛИНИИ НА СНЕГУ". ДЖОНСОН ПРИЗВАЛ НАТО К ЖЕСТКОЙ ПОЗИЦИИ ПО РОССИИ. Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал страны НАТО жестко защищать попираемое Россией право Украины на вступление в Альянс, назвал "мрачными" данные разведок стран Запада о российской угрозе и в очередной раз предостерег Кремль от приказа на вторжение (подробнее).

7. ЕВРОСОЮЗ ПЕРЕДАЛ РОССИИ ОТВЕТ НА ПИСЬМА ЛАВРОВА О "НЕДЕЛИМОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ". Евросоюз передал России ответ на письма министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "неделимости безопасности", сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Это общий ответ от имени всех 27 государств (подробнее).

8. В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ БОЕВЫЕ ГРУППЫ НАТО. Помимо боевых контингентов НАТО в Польше и странах Балтии, аналогичные подразделения могут появиться и в Румынии – на побережье Черного моря, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг (подробнее).

9. СБУ ЗАЯВИЛА О СРЫВЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ РОССИИ ПО ОПРАВДАНИЮ ВТОРЖЕНИЯ В УКРАИНУ: ВИДЕО. СБУ заявила о задержании граждан Украины, которых, по данным ведомства, завербовали российские спецслужбы для совершения провокаций против населения РФ, за это им обещали по $4000. Эти действия Россия планировала использовать как еще одну причину для дальнейшей эскалации против Украины (подробнее).

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Оксана Житнюк
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