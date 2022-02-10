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Литва в ближайшие дни доставит в Украину ракетные комплексы Stinger

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 13:34
Литва в ближайшие дни доставит в Украину ракетные комплексы Stinger - Фото
Ингрида Шимоните (Фото – Valda Kalnina, EPA)

Литва в ближайшие дни доставит в Украину американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

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Марк Сировой
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