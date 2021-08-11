Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 августа

1. КАБМИН РЕШИЛ СНИЗИТЬ ЦЕНУ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. Кабинет министров решил снизить тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют менее 250 КВт в месяц. Для них тариф составит 1,44 грн/КВт. (подробнее)

2. ТЕЗИСЫ ИЗ СТАТЬИ ПУТИНА НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ДАЖЕ ИЗБИРАТЕЛИ ОПЗЖ. С тезисами из статьи президента России Владимира Путина о якобы историческом единстве украинцев и русских не согласны большинство жителей Украины. Согласно результатам опроса Центра Разумкова, их не поддержали даже большинство избирателей пророссийской партии ОПЗЖ. (подробнее)

3. В КИЕВЕ СМЕНИЛСЯ ГЛАВА НАЦПОЛИЦИИ. Новым главой Главного управления полиции Киева стал Иван Выговский, до этого он был главой полиции Полтавской области, Андрей Крищенко подал в отставку. (подробнее)

4. УЗ ПОВЫCИТ ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: ЭТО УДАРИТ ПО АХМЕТОВУ. Государственная регуляторная служба согласовала повышение тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци. Повышение тарифов пройдет в два этапа: с 1 сентября и с 1 января 2022 года. (подробнее)

5. МОШЕННИКИ ОБЕЩАЛИ ПОСТ ГЛАВЫ НИКОЛАЕВСКОЙ ОГА ЗА $600 000. В Киеве полиция задержала группу людей, которая обещала поспособствовать назначению на должность главы Николаевской облгосадминистрации за $600 000. (подробнее)

6. КАБМИН УТВЕРДИЛ ТРИ ВАРИАНТА ПРИВАТИЗАЦИИ ПРИВАТБАНКА. Кабинет министров утвердил обновленную стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года, в которой перечислены три варианта его приватизации. (подробнее)

7. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ БАЗОВЫЙ ЗАКОН О ДІЯ CITY. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который будет стимулировать развитие цифровой экономики в Украине, который парламент принял 15 июля 2021 года. (подробнее)

8. РОССИЙСКАЯ СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ВЕРНУЛАСЬ НА УКРАИНСКИЙ РЫНОК. Российская сеть супермаркетов Mere в июне открыла свой первый магазин в Украине. Сеть запустилась в Никополе и Павлограде. Компания намерена открыть 40 супермаркетов в Украине до конца года. (подробнее)

9. АМЕРИКАНЦЫ ПОКУПАЮТ ЧЕШСКУЮ AVAST. Американская компания NortonLifeLock, которая занимается кибербезопасностью, согласилась купить чешскую компанию Avast. Цена сделки – $8,6 млрд. (подробнее)

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