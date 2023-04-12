Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 апреля

1. В Офисе президента отреагировали на видео с казнью оккупантом украинского военного. В интернете, в частности в Telegram, пользователи распространяют видео, на котором российский оккупант обезглавливает живого украинского бойца. После появления видео глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале: "За все будет ответ и ответственность" (подробнее).

2. Южная Корея "одолжит" США 500 000 артиллерийских снарядов – DongA Ilbo. Южная Корея достигла соглашения с Соединенными Штатами о предоставлении в аренду 500 000 снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, что может обеспечить Вашингтону большую гибкость в поставке боеприпасов Украине (подробнее).

3. Украина и США согласовали обновленные варианты контрнаступления. В разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского коллегу, что Соединенные Штаты "обязуются оставаться на стороне Украины столько, сколько нужно, и поддерживать успешное контрнаступление" (подробнее).

4. Моравецкий: США обеспечат дополнительную поставку оружия Украине, говорили о Bradley и Abrams. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Соединенные Штаты "обеспечат дополнительные поставки вооружения" Силам обороны Украины, в том числе в виде основных боевых танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley. В администрации США это пока не комментировали (подробнее).

5. Зеленский отреагировал на казнь военнопленного украинца россиянами. Президент Владимир Зеленский отреагировал на появление в Сети видео с жестокой казнью россиянами украинского военнопленного: он призвал мировых лидеров не игнорировать такие эпизоды и нарастить/ускорить военную помощь Силам обороны, которые должны разгромить оккупантов (подробнее).

6. Иран ведет тайные переговоры с Россией и Китаем, хочет приобрести ракетное топливо – Politico. Анонимные дипломатические источники говорят, что Иран якобы ведет тайные переговоры с Россией и Китаем по поводу приобретения топлива для баллистических ракет. Собеседники издания предполагают, что в случае заключения соглашения иранские ракеты могут быть использованы Россией против Украины (подробнее).

7. Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу. Украина с 12 апреля начала экспортировать электроэнергию в Польшу. По данным Укрэнерго на 12 апреля, производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме имеется достаточный резерв мощности (подробнее).

8. Пакистан отправит в Украину 230 контейнеров с военным снаряжением – Economic Times. Как сигнал об углублении партнерства с Украиной в сфере обороны Пакистан отправит в апреле 230 контейнеров с военным снаряжением из порта Карачи на двух судах MV Bokram и MV Kherson (подробнее).

9. Глава Пентагона: У Украины отличный план контрнаступления. У ВСУ есть возможности для успеха. Украина имеет отличный план контрнаступления, а утечка секретных документов США не повлияет на планы военного руководства в Киеве, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин (подробнее).

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Оксана Житнюк

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