UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 апреля

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 апреля - Фото
Ллойд Остин (Фото - ЕРА)

1. В Офисе президента отреагировали на видео с казнью оккупантом украинского военного. В интернете, в частности в Telegram, пользователи распространяют видео, на котором российский оккупант обезглавливает живого украинского бойца. После появления видео глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале: "За все будет ответ и ответственность" (подробнее).

2. Южная Корея "одолжит" США 500 000 артиллерийских снарядов – DongA Ilbo. Южная Корея достигла соглашения с Соединенными Штатами о предоставлении в аренду 500 000 снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, что может обеспечить Вашингтону большую гибкость в поставке боеприпасов Украине (подробнее).

3. Украина и США согласовали обновленные варианты контрнаступления. В разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского коллегу, что Соединенные Штаты "обязуются оставаться на стороне Украины столько, сколько нужно, и поддерживать успешное контрнаступление" (подробнее).

4. Моравецкий: США обеспечат дополнительную поставку оружия Украине, говорили о Bradley и Abrams. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Соединенные Штаты "обеспечат дополнительные поставки вооружения" Силам обороны Украины, в том числе в виде основных боевых танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley. В администрации США это пока не комментировали (подробнее).

5. Зеленский отреагировал на казнь военнопленного украинца россиянами. Президент Владимир Зеленский отреагировал на появление в Сети видео с жестокой казнью россиянами украинского военнопленного: он призвал мировых лидеров не игнорировать такие эпизоды и нарастить/ускорить военную помощь Силам обороны, которые должны разгромить оккупантов (подробнее).

6. Иран ведет тайные переговоры с Россией и Китаем, хочет приобрести ракетное топливо – Politico. Анонимные дипломатические источники говорят, что Иран якобы ведет тайные переговоры с Россией и Китаем по поводу приобретения топлива для баллистических ракет. Собеседники издания предполагают, что в случае заключения соглашения иранские ракеты могут быть использованы Россией против Украины (подробнее).

7. Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу. Украина с 12 апреля начала экспортировать электроэнергию в Польшу. По данным Укрэнерго на 12 апреля, производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме имеется достаточный резерв мощности (подробнее).

8. Пакистан отправит в Украину 230 контейнеров с военным снаряжением – Economic Times. Как сигнал об углублении партнерства с Украиной в сфере обороны Пакистан отправит в апреле 230 контейнеров с военным снаряжением из порта Карачи на двух судах MV Bokram и MV Kherson (подробнее).

9. Глава Пентагона: У Украины отличный план контрнаступления. У ВСУ есть возможности для успеха. Украина имеет отличный план контрнаступления, а утечка секретных документов США не повлияет на планы военного руководства в Киеве, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин (подробнее).

Читайте тексты дня:

Необычные автомобили не из стали. Как и зачем делают авто из льда, дерева, конопли и ткани

Российский космос приходит в упадок, но недостаточно. Как усилить эффект санкций и изгнать РФ с орбиты

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 