Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 апреля

1. В УКРАИНЕ – НОВЫЙ АНТИРЕКОРД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ. За сутки COVID-19 выявили у 392 человек (всего заразились 3764, умерли 108, выздоровели 143). Исходя из этого, говорить о выходе из карантина нецелесообразно, считает глава Минздрава Максим Степанов (подробнее).

2. У МВФ С УКРАИНОЙ ЕСТЬ НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ. В МВФ уверены, что вскоре все препятствия для новой программы будут преодолены. В Фонде также подтвердили прогресс в переговорах и отметили эффективную реакцию украинских властей на коронакризис (подробнее).

3. КОМПАНИИ СУРКИСОВ ВЫИГРАЛИ АПЕЛЛЯЦИЮ У ПРИВАТБАНКА НА $250 МЛН. Суд фактически разрешил принудительное взыскание средств с ПриватБанка несмотря на то, что решений по существу спора пока не было (подробнее).

4. ВОЗ: ПИК ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ЕЩЕ НЕ НАСТУПИЛ. 90% случаев заражения происходит в Европе и США. Ситуация в Европе неоднородна: в Италии и Испании динамика заболеваемости замедлилась, но в то же время ускорилась в Турции и Великобритании (подробнее).

5. КАБМИН РАСШИРИЛ КРЕДИТНУЮ ПРОГРАММУ "5-7-9%" ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА. Теперь получить государственную финансовую поддержку могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн. Максимальная сумма кредита увеличена до 3 млн грн. Расширены также цели, на которые могут предоставляться кредиты (подробнее).

6. КАБМИН ВВОДИТ КОНТРОЛЬ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ. Речь идет о десяти товарах, в том числе: мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, птица, сливочное масло и гречка (подробнее).

7. APPLE ПОКАЗАЛА ДАННЫЕ О ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ УКРАИНЦЕВ ПРИ ПАНДЕМИИ. Объем перемещений на автомобилях снизился на 35%, а пешком - на 49%. Принцип конфиденциальности сохранен - данные о пользователях не привязаны к их Apple ID (подробнее).

8. США ПРИОСТАНОВИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЗ. По словам президента США Дональда Трампа, ВОЗ "не справилась со своей основной обязанностью" в ответ на вспышку коронавируса и должна нести ответственность (подробнее).

9. НАРДЕП НОВИНСКИЙ СДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА COVID-19. Сейчас политика ожидает повторное тестирование для установления окончательного диагноза, симптомов у него нет. Вчера он встречался с митрополитом УПЦ МП Онуфрием (подробнее).

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