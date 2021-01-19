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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 января

19.01.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 января - Фото

1. ТУПИЦКОГО НЕ ПУСТИЛИ В ЗДАНИЕ КСУ. Председателя Конституционного суда Александра Тупицкого не пускают в здание КСУ сотрудники Управления госохраны (Подробнее).

2. УКЛАДКА СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 МОЖЕТ БЫТЬ ОСТАНОВЛЕНА – ГАЗПРОМ. Российский ОАО "Газпром" признал наличие рисков, которые могут привести к приостановке или прекращению укладки газопровода Северный поток-2 (Подробнее).

3. "МОРЕЛЬ ПРЕВЗОШЕЛ САМ СЕБЯ". ГАРМАШ ВОЗМУЩЕН ДЕЙСТВИЯМИ ОБСЕ В ПЕРЕГОВОРАХ УКРАИНЫ И РФСегодня на заседании минской Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) присутствовали два новых члена террористических организаций ЛНР/ДНР, а координатор от ОБСЕ Пьер Морель не стал этому препятствовать (Подробнее).

4. ИЗ-ЗА ЯНВАРСКОГО ЛОКДАУНА ЗАКРОЕТСЯ 9% МАЛОГО БИЗНЕСА – ОПРОС ЕБАИз-за карантинных ограничений, введенных с 8 по 24 января 2021 года, 9% опрошенных Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) представителей малого и микробизнеса подтвердили, что прекратят свою работу (Подробнее). 

5. ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕБОЛЕЛИ КОВИДОМ. КАКОЙ РИСК ЗАРАЗИТЬСЯ СНОВА И СПУСТЯ КАКОЕ ВРЕМЯ: ИССЛЕДОВАНИЕСпустя восемь месяцев после болезни иммунитет переболевших COVID-19 обеспечивает защиту от повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в ~94% случаев (Подробнее). 

6. НКРЭКУ ОДОБРИЛА СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗА ДЛЯ 14 КОМПАНИЙНациональная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 компаний (Подробнее). 

7. УКРАИНА БУДЕТ ТЕРЯТЬ ЕЖЕГОДНО $1,5 МЛРД В СЛУЧАЕ ДОСТРОЙКИ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 – МАРЧЕНКОФинансовые потери Украины в случае достройки российского газопровода Северный поток-2 составят $1,5 млрд ежегодно (Подробнее). 

8. КАБМИН ПЛАНИРУЕТ ИЗМЕНИТЬ ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА С МВФ. Правительство хочет, чтобы Международный валютный фонд выделял деньги на резервы Нацбанка, или оказывал гарантии, что деньги будут доступны только в случае чрезвычайной ситуации, а не давал деньги в бюджет для финансирования дефицита, как это происходит сейчас (Подробнее). 

9. ЭПИДЕМИЯ ПРОДОЛЖИТ "МЕДЛЕННОЕ ЗАТУХАНИЕ". УЧЕНЫЕ НАН СПРОГНОЗИРОВАЛИ ТЕЧЕНИЕ COVID-19. Во время новогодних праздников не вся статистика по COVID-19 была обработана до конца. Несмотря на это, эпидемия коронавируса продолжает тенденцию "медленного затухания" (Подробнее). 

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