Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 июля

1. КОМИТЕТ РАДЫ ПОДДЕРЖАЛ УВОЛЬНЕНИЕ СМОЛИЯ. За постановление об отставке главы НБУ проголосовали 16 членов финансового комитета (подробнее).

2. ОЖИДАНИЯ ИНВЕСТОРОВ В УКРАИНЕ СНИЗИЛИСЬ ДО УРОВНЯ 2015 ГОДА. По проведенному ЕБА опросу, индекс инвестиционной привлекательности Украины составил 2,51 балла (подробнее).

3. В РОССИИ ПОСЧИТАЛИ ГОЛОСА ЗА "ОБНУЛЕНИЕ ПУТИНА". Поправки, позволяющие Путину избираться в 2024 году, якобы поддержали почти 78% россиян (подробнее).

4. УКРАИНА ОТМЕНИЛА РАЗМЕЩЕНИЕ ЕВРОБОНДОВ. Накануне 12-летние еврооблигации привлекли $1,75 млрд (подробнее).

5. РЕЙТИНГ ПАРТИИ СЛУГА НАРОДА УПАЛ НИЖЕ 30%. Если бы выборы в Раду прошли в ближайшее время, партию Зеленского поддержали бы 29,3% опрошенных группой Рейтинг (подробнее).

6. КАБМИН УВОЛИЛ ГЛАВУ ГОСЛЕСАГЕНТСТВА. Решение об увольнении Андрея Заблоцкого опубликовано на сайте правительства (подробнее).

7. ФРАНЦИЯ ПРИГЛАСИЛА УКРАИНУ РАСШИФРОВЫВАТЬ ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ СБИТОГО ПОД ТЕГЕРАНОМ БОИНГА. Регистраторы лайнера МАУ прибудут в Лион 20 июля (подробнее).

8. КУРС ДОЛЛАРА ВЫРОС. К закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки доллара составили 27,22/27,25 (подробнее).

9. КОМИТЕТ РАДЫ ОДОБРИЛ УВОЛЬНЕНИЕ ГЛАВЫ АМКУ. Ранее Терентьев опубликовал копию документа, в котором отзывает из парламента заявление об отставке (подробнее).

10. ГБР ОБЫСКИВАЕТ ЗЕНИТНЫЕ БРИГАДЫ ВОЗДУШНЫХ СИЛ. Из-за изъятого оборудования военные заявили об ударе по системе ПВО (подробнее).

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