Франция позвала Украину вместе расшифровать черные ящики сбитого лайнера МАУ

Спасатели несут обломки Boeing 737 (скриншот видео ГСЧС)

Франция пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке черных ящиков сбитого под Тегераном лайнера авиакомпании МАУ рейса РЅ752, которые ей передал Иран. Об этом заместитель главы МИД Евгений Енин сообщил в Facebook.

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В Лион регистраторы прибудут 20 июля.

По словам Енина, задача Украины - обеспечить максимальный уровень международного признания "фактов незаконного вмешательства" в случае с рейсом PS752.

"Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойным компенсациям семьям погибших", - резюмировал заместитель министра.

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