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Франция позвала Украину вместе расшифровать черные ящики сбитого лайнера МАУ

Франция позвала Украину вместе расшифровать черные ящики сбитого лайнера МАУ - Фото
Спасатели несут обломки Boeing 737 (скриншот видео ГСЧС)
02.07.2020, 09:57

Франция направила Украине приглашение присоединиться к расшифровке черных ящиков сбитого в январе под Тегераном украинского Boeing 737

Франция пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке черных ящиков сбитого под Тегераном лайнера авиакомпании МАУ рейса РЅ752, которые ей передал Иран. Об этом заместитель главы МИД Евгений Енин сообщил в Facebook.

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В Лион регистраторы прибудут 20 июля.

По словам Енина, задача Украины - обеспечить максимальный уровень международного признания "фактов незаконного вмешательства" в случае с рейсом PS752.

"Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойным компенсациям семьям погибших", - резюмировал заместитель министра.

  • Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
  • 20 января глава МИД Вадим Пристайко потребовал у Ирана отправить черные ящики в Украину.
  • 18 июня министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что вопрос передачи самописцев является "техническим, а не политическим".
  • 22 июня Зеленский пригрозил Ирану международными судами.
  • В тот же день Иран заявил, что передаст черные ящики во Францию ​​в ближайшие несколько дней.
  • 26 июня французское Бюро расследований и анализа вопросов безопасности гражданской авиации (BEA) сообщило, что техническая работа над черными ящиками сбитого в Иране украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ начнется в конце июля.

Читайте также: Крушение Boeing в Иране. Завершить расследование можно без черных ящиков - МИД

Наталия Софиенко
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Украина франция мау евгений енин Boeing 737 черный ящик РЅ752
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