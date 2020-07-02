Франция позвала Украину вместе расшифровать черные ящики сбитого лайнера МАУ

Франция пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке черных ящиков сбитого под Тегераном лайнера авиакомпании МАУ рейса РЅ752, которые ей передал Иран. Об этом заместитель главы МИД Евгений Енин сообщил в Facebook.
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В Лион регистраторы прибудут 20 июля.
По словам Енина, задача Украины - обеспечить максимальный уровень международного признания "фактов незаконного вмешательства" в случае с рейсом PS752.
"Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойным компенсациям семьям погибших", - резюмировал заместитель министра.
- Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
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Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
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20 января глава МИД Вадим Пристайко потребовал у Ирана отправить черные ящики в Украину.
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18 июня министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что вопрос передачи самописцев является "техническим, а не политическим".
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22 июня Зеленский пригрозил Ирану международными судами.
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В тот же день Иран заявил, что передаст черные ящики во Францию в ближайшие несколько дней.
- 26 июня французское Бюро расследований и анализа вопросов безопасности гражданской авиации (BEA) сообщило, что техническая работа над черными ящиками сбитого в Иране украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ начнется в конце июля.
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Наталия Софиенко