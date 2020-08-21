Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 августа

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1. ХОЛОДНИЦКИЙ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ ИЗ САП. Причин такого решения он не назвал, но написал, что за время его каденции "сменились четыре генеральных прокурора, каждый из которых в свой собственный способ хотел создать режим подотчетности САП" (подробнее).

2. АМКУ ОТКРЫЛ ДЕЛО ПРОТИВ ROSHEN. Дело открыто о злоупотреблении монопольным положением на рынке патоки. В компании считают производство необоснованным (подробнее).

3. ШМЫГАЛЬ: В 2020 ГОДУ ДОЛЛАР ВРЯД ЛИ БУДЕТ ПО 29 ГРН. В 2020 году курс доллара будет находиться в пределах 27-28 грн/$, прогнозирует премьер (подробнее).

4. УКРАИНСКИЙ ТРАНСПОРТ ПОТЕРЯЛ 1 МЛРД ПАССАЖИРОВ. Укрзализныця потеряла 54 млн пассажиров с начала года, авиатранспорт – 5,3 млн, автомобильный – 437 млн (подробнее).

5. ПРИБЫЛЬ БАНКОВ В ИЮЛЕ УПАЛА, А ДОХОДЫ — НЕТ. Платежеспособные банки Украины в июле 2020 года получили 4,6 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Доходы банков за семь месяцев увеличились на 5,4% - до 149 млрд грн (подробнее).

6. ВЫБОРЫ В БЕЛАРУСИ. ТИХАНОВСКАЯ ДАЛА ПЕРВУЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ. Главная соперница Лукашенко не ответила на несколько острых вопросов, в том числе о возможности оккупации Россией части территории страны (подробнее).

7. ТУРЦИЯ НАШЛА КРУПНЕЙШЕЕ ГАЗОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ЧЕРНОМ МОРЕ. К месторождению уже направилось буровое судно Fatih для подготовки к началу бурения (подробнее).

8. НА МКС ПРОИЗОШЛА НЕБОЛЬШАЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ И НЕБОЛЬШАЯ УТЕЧКА ВОЗДУХА. NASA и Роскосмос заверяют, что угрозы для жизни и здоровья экипажа нет, начато расследование (подробнее).

9. В ОРГАНИЗМЕ НАВАЛЬНОГО НАШЛИ ЯД, "ОПАСНЫЙ И ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ" – СОРАТНИК ПОЛИТИКА. Врачи при этом утверждают, что диагноз Навального – нарушение обмена веществ (подробнее).

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Марк Сировой

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