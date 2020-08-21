Беларусь. Тихановская дает первую пресс-конференцию с начала протестов – трансляция

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В последних обращениях оппозиционный беларусский политик Тихановская призывала продолжать протесты против режима президента Лукашенко

Оппозиционная кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская впервые дает пресс-конференцию после начавшихся в стране протестов против режима президента Александра Лукашенко. Трансляцию показывает Белсат.

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Мероприятие будет проходить в Литве, куда Тихановская выехала через несколько дней после выборов.

Ранее она уже делала несколько видеообращений.

Сперва было опубликовано видео, как она, читая с листка (вероятно, под надзором беларуских силовиков) призывала прекратить протесты. Затем появился ролик, где заплаканная Тихановская объясняла свой экзиль в Литву.

По мере нарастания протестов, политик начала записывать видео с противоположными призывами – продолжать протесты. Она также просила глав Евросоюза не признавать выборы и заявляла, что готова стать национальным лидером Беларуси.

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Теги: протесты, выборы, беларусь, видео, александр лукашенко, трансляция, пресс-конференция, свтелана тихановская
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