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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 октября

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 октября - Фото

1. В УКРАИНЕ НОВЫЙ РЕКОРД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 – БОЛЕЕ 26 000 ЗА СУТКИ. За сутки 27 октября в Украине выявили рекордных 26 071 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 22 574) (подробнее).

2. ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ БЕЛАРУСИ И РФ. УКРЭНЕРГО ПРОВЕЛ АУКЦИОН. Оператор Укрэнерго 27 октября провел аукцион по распределению межгосударственных сечений из России и Беларуси по резервной процедуре (подробнее).

3. ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ ПРОДАЛ ФОТОСТОК DEPOSITPHOTOS ЗА $85 МЛН. ДЕТАЛИ СДЕЛКИ. Американо-ирландская корпорация VistaPrint, являющаяся частью инвестиционной Cimpress, приобрела украинскую Depositphotos Group, в которую входит одноименный фотосток и онлайн-редактор Crello (подробнее).

4. РАСТРАТА 8 МЛРД ПРИВАТБАНКА. ВАКС РАЗРЕШИЛ ЗАОЧНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ О ПРИЧАСТНОСТИ ДУБИЛЕТА. Высший антикоррупционный суд Украины 28 октября дал разрешение НАБУ на заочное расследование причастности экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета к растрате около 8 млрд грн перед национализацией банка в 2016 году (подробнее).

5. ПУТИН ПОРУЧИЛ ГАЗПРОМУ ПОВЫСИТЬ ОБЪЕМЫ ГАЗА В ХРАНИЛИЩАХ ЕВРОПЫ, ЦЕНЫ НАЧАЛИ СНИЖАТЬСЯ. Президент РФ Владимир Путин поручил Газпрому приступить к закачке газа в свои газовые хранилища в Европе после 8 ноября. Это привело к снижению цен на газ в Европе (подробнее).

6. "ЗОНТ БЕЗОПАСНОСТИ" ЕС ДОЛЖЕН НАКРЫВАТЬ И ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ – ЗАМПРЕД ЕВРОКОМИССИИ. Заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что европейский "зонт безопасности" должен накрывать Восточную Европу (подробнее).

7. ДЕПОЗИТНЫЕ СТАВКИ НА ДНЕ. УКРАИНЦЫ "ВЫНЕСЛИ" ИЗ БАНКОВ 5 МЛРД ГРН ЗА КВАРТАЛ. По итогам третьего квартала депозитный портфель в гривне в целом по банковской системе уменьшился на 1,2% до 423,3 млрд грн (подробнее).

8. МЕНЬШЕ 8 ГРН ЗА КУБОМЕТР. ПОСТАВЩИКИ СНИЗИЛИ ГОДОВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ. Рейтинг самых выгодных предложений изменился и теперь стартует с 7,799 грн за кубометр (подробнее).

9. КОРОНАВИРУС. КИЕВ ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕХОДИТ В КРАСНУЮ ЗОНУ КАРАНТИНА С 1 НОЯБРЯ. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял об усилении карантина в столице с 1 ноября (подробнее).

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Вадим Ребрина
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