Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 31 января

Обмен пленными (Фото: ОП)

1. Пентагон подтвердил передачу Украине высокоточных бомб большой дальности GLSDB. Politico со ссылкой на двух американских чиновников и двух других людей, осведомленных о ходе переговоров, пишет, что Украина сегодня, 31 января, может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. Впоследствии представитель Пентагона Пэт Райдер подтвердил эту информацию (подробнее).

2. Уклонистам будут блокировать счета по решению суда – законопроект о мобилизации. Новый законопроект о мобилизации предусматривает арест банковских счетов уклоняющихся по решению суда после обращения территориального центра комплектования и социальной поддержки (подробнее).

3. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев. С начала полномасштабной войны Нуланд во второй раз посещает Украину, впервые она прилетела в Киев 3 декабря 2022 года (подробнее).

4. Министр обороны Китая заявил Шойгу о "поддержке России по украинскому вопросу" – видео. Новый министр обороны Китая Дун Цзюнь на переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил о "поддержке" Москвы со стороны Пекина в контексте войны России против Украины (подробнее).

5. Еврокомиссия предложила продлить беспошлинный режим для Украины с изменениями. Европейская комиссия в среду, 31 января, официально предложила продлить на год до середины 2025 года беспошлинный режим для экспорта из Украины. Но он будет не так либерален, как предыдущие два года (подробнее).

6. Командир Азова "Рэдис": Роль пехоты в войне остается ключевой. Технологии – помощник. Командир бригады Национальной гвардии "Азов" Денис "Редис" Прокопенко заявил, что роль пехоты в современной войне остается ключевой, несмотря на технологии (подробнее).

7. Украина вернула из плена 207 человек. Зеленский показал фото – есть защитники Мариуполя. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках очередного обмена с Россией Украина вернула из плена оккупантов 207 военнослужащих (подробнее).

8. Германия впервые передала Украине военные вертолеты – Sea King. Полный список помощи. Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: в частности, страна впервые передала украинским защитникам военные вертолеты — многоцелевые Sea King Mk41 (подробнее).

9. Нардеп от Слуг подозревается в недостоверном декларировании на почти 25 млн грн – источник. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении народному депутату Украины во внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию. Собеседник LIGA.net сообщил, что речь идет о нардепе от Слуги народа Александре Мариковском.

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