Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 31 січня

Обмін полоненими (Фото: ОП)

1. Пентагон підтвердив передання Україні високоточних бомб великої дальності GLSDB. Politico з посиланням на двох американських чиновників і двох інших людей, обізнаних з перебігом переговорів, пише, що Україна сьогодні, 31 січня, може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Згодом речник Пентагону Пет Райдер підтвердив цю інформацію (детальніше).

2. Ухилянтам будуть блокувати рахунки за рішенням суду – законопроєкт про мобілізацію. Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає арешт банківських рахунків ухилянтів за рішенням суду після звернення територіального центру комплектування та соціальної підтримки (детальніше).

3. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд прибула з візитом до Києва. Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула з візитом до Києва. З початку повномасштабної війни Нуланд вдруге відвідує Україну, вперше вона прилетіла до Києва 3 грудня 2022 року (детальніше).

4. Міністр оборони Китаю заявив Шойгу про "підтримку Росії щодо українського питання" — відео. Новий міністр оборони Китаю Дун Цзюнь на переговорах із главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу заявив про "підтримку" Москви з боку Пекіна в контексті війни Росії проти України (детальніше).

5. Єврокомісія запропонувала продовжити безмитний режим для України зі змінами. Європейська комісія у середу, 31 січня, офіційно запропонувала продовжити на рік, до середини 2025 року, безмитний режим для експорту з України. Але він буде не такий ліберальний, як попередні два роки (детальніше).

6. Командир Азову "Редіс": Роль піхоти у війні залишається ключовою. Технології — помічник. Командир бригади Національної гвардії "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що роль піхоти у сучасній війні залишається ключовою, попри технології (детальніше).

7. Україна повернула з полону 207 людей. Зеленський показав фото — є захисники Маріуполя. Президент Володимир Зеленський повідомив, що у межах чергового обміну з Росією, Україна повернула з полону окупантів 207 військовослужбовців (детальніше).

8. Німеччина вперше передала Україні військові гелікоптери – Sea King. Повний перелік допомоги. Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: зокрема, країна вперше передала українським захисникам військові гелікоптери — багатоцільові Sea King Mk41 (детальніше).

9. Нардепа від Слуг підозрюють у неправдивому декларуванні на майже 25 млн грн – джерело. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру народному депутату України у внесенні заздалегідь неправдивих відомостей до декларації. Співрозмовник LIGA.net повідомив, що йдеться про нардепа від Слуги народу Олександра Маріковського.

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