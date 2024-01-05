Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 января

Подтвердилось поражение складов боеприпасов РФ в Крыму, КНДР могла предоставить РФ свои ракеты для испытания их в Украине и другие новости

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Военная помощь Украине не всегда будет на уровне 2022-2023, но об этом рано говорить — США. В Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не всегда сможет продолжать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов. Об этом на брифинге сообщил спикер ведомства Мэтью Миллер (подробнее).

2. ВСУ заявили, что баллистика КНДР не сильно отличается от "Искандера". Это может быть KN-23. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинские военные пока не имеют подтверждения того, что Россия получила баллистические ракеты от Северной Кореи (подробнее).

3. The Telegraph пишет, что Россия якобы "планирует наступление" под Харьковом 15 января. ВСУ: Ничего нового. Британское издание The Telegraph со ссылкой на неназванные украинские "подразделения военной разведки" написало, что российская армия якобы планирует новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область после массированных обстрелов Харькова и области. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии LIGA.net назвал это "бредом" (подробнее).

4. IT Ассоциация: Новые правила мобилизации могут привести к переезду IT-компаний за границу. Законопроекты №10378 и №10379 с новыми условиями мобилизации несут риск IT-сообществу, говорится в сообщении Ассоциации IT Ukraine. В организации призывают Верховную Раду доработать законопроекты еще до рассмотрения в первом чтении (подробнее).

5. В Украине начали устанавливать мини-ТЭЦ за деньги США: первая – в Староконстантинове. Первую в Украине когенерационную установку (КГУ), приобретенную на средства Агентства США по международному развитию (USAID), установили в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры (подробнее).

6. Оборонный комитет хочет снять Безуглую с должности заместителя. Она назвала это "шантажом". Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде отозвать народного депутата Марьяну Безуглую (Слуга народа) с должности заместителя главы. Это подтвердил секретарь комитета и народный депутат Роман Костенко в комментарии LIGA.net (подробнее).

7. ABH Holdings Фридмана подал иск против Украины из-за национализации Sense Bank. Люксембургский ABH Holdings SA, являющийся акционером российского Альфа-Банка и принадлежащий россиянам Михаилу Фридману и Петру Авену, подал иск против Украины за национализацию Sense Bank (подробнее).

8. Климкин: КНДР испытывает свои ракеты в Украине. Этот опыт она использует против Запада. Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил в интервью LIGA.net, что Северная Корея получает боевой опыт использования баллистических ракет, передав их России. Это, по его мнению, несет угрозу не только Украине, но и западным союзникам (подробнее).

9. Военные подтвердили поражение складов боеприпасов оккупантов в Крыму. Вооруженные силы Украины подтвердили, что во время атаки 4 января по объектам армии РФ во временно оккупированном Крыму были поражены склады боеприпасов агрессора (подробнее).

Читайте также:

Спутниковые смартфоны и запуск большого корабля. Что планирует SpaceX на 2024 год