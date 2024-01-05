Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 5 січня

Підтвердилось ураження складів боєприпасів РФ у Криму, КНДР могла надати РФ свої ракети задля випробовування їх в Україні та інші новини

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Військова допомога Україні не завжди буде на рівні 2022-2023, але про це зарано говорити — США. У Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не завжди зможе продовжувати військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років. Про це на брифінгу повідомив речник відомства Метью Міллер (детальніше).

2. ЗСУ заявили, що балістика КНДР не сильно відрізняється від "Іскандера". Це може бути KN-23. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські військові поки не мають підтвердження того, що Росія отримала балістичні ракети від Північної Кореї (детальніше).

3. The Telegraph пише, що Росія нібито "планує наступ" під Харковом 15 січня. ЗСУ: Нічого нового. Британське видання The Telegraph з посиланням на неназвані українські "підрозділи військової розвідки" написало, що російська армія нібито планує новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область після масованих обстрілів Харкова та області. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в коментарі LIGA.net назвав це "маячнею" (детальніше).

4. IT Асоціація: Нові правила мобілізації можуть призвести до переїзду IT-компаній за кордон. Законопроєкти №10378 та №10379 щодо нових умов мобілізації несуть ризик IT-спільноті, йдеться у повідомленні Асоціації IT Ukraine. В організації закликають Верховну Раду доопрацювати законопроєкти ще до розгляду в першому читанні (детальніше).

5. В Україні почали встановлювати міні-ТЕЦ за гроші США: перша – в Старокостянтинові. Першу в Україні когенераційну установку (КГУ), придбану коштом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), встановили у місті Старокостянтинові Хмельницької області. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (детальніше).

6. Оборонний комітет хоче зняти Безуглу з посади заступниці. Вона назвала це "шантажем". Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки рекомендує Верховній Раді відкликати народну депутатку Мар’яну Безуглу (Слуга народу) з посади заступниці голови. Це підтвердив секретар комітету та народний депутат Роман Костенко у коментарі LIGA.net (детальніше).

7. ABH Holdings Фрідмана подав позов проти України через націоналізацію Sense Bank. Люксембурзький ABH Holdings S.A, що є акціонером російського Альфа-Банку і належить росіянам Михайлу Фрідману та Петру Авену, подав позов проти України за націоналізацію Sense Bank (детальніше).

8. Клімкін: КНДР випробовує свої ракети в Україні. Цей досвід вона використає проти Заходу. Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив в інтерв'ю LIGA.net, що Північна Корея отримує бойовий досвід використання балістичних ракет, передавши їх Росії. Це, на його думку, загрожує не тільки Україні, а й західним союзникам (детальніше).

9. Військові підтвердили ураження складів боєприпасів окупантів у Криму. Збройні сили України підтвердили, що під час атаки 4 січня по об'єктах армії РФ у тимчасово окупованому Криму було уражено склади боєприпасів агресора (детальніше).

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