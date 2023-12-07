Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 декабря

РФ атаковала "шахедами", Сенат США не вынес на рассмотрение помощь ВСУ, новые санкции СНБО против России, визит Умерова в Пентагон и другие новости

''Шахеды'' (Фото - Сергей Наев Telegram)

1. Сенат США не вынес на рассмотрение помощь Украине. Посол Киева: Это голоса не против нас. Сенат США не вынес на рассмотрение новый пакет военной помощи Украине, 51 сенатор проголосовал против прекращения дебатов вокруг документа. Посол Украины в США Оксана Маркарова выразила надежду, что помощь будет одобрена до Рождества (подробнее).

2. РФ атаковала Украину "шахедами". Взрывы в Измаиле и Староконстантинове, прилеты и погибший. Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 7 декабря. Всего зафиксированы пуски 18 дронов. Силы противовоздушной обороны сбили 15 "шахедов" (подробнее).

3. Коломойский официально признал потерю гражданства и подал на Зеленского в суд. Но шансов мало. Игорь Коломойский только в конце ноября этого года обжаловал в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства от 18 июля 2022 года, заявив, что узнал о существовании указа только в сентябре 2023 года. Верховный суд это не убедило, поэтому исковое заявление Коломойского вернули. Об этом говорится в определении суда от 1 декабря (подробнее).

4. Туск готовится стать новым премьером Польши. Уже сформировало правительство: список министров от TVN. Лидер польской коалиции, победившей на парламентских выборах, Дональд Туск, готов сформировать новое правительство Польши и вступить в должность 14 декабря (подробнее).

5. Вениславский назвал причину своего увольнения: Не успеваю, обсуждали это с Зеленским. Народный депутат Федор Вениславский назвал причиной своего увольнения с должности представителя президента в Верховной Раде высокую занятость военными проектами (подробнее).

6. Россия попалась на кибершпионаже против британских политиков. Британия ответила. Министерство иностранных дел Великобритании срочно вызвало посла России из-за раскрытия кибершпионской операции ФСБ, целью которой было "вмешательство в британскую политику" (подробнее).

7. Украина ввела новые санкции против России. В списке 185 человек и 181 компания. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против России, под которые попали 185 физических лиц и 181 юридическое лицо. Об этом сообщается в указе президента Владимира Зеленского (подробнее).

8. Встреча в Пентагоне. Умеров перечислил пять решений и шагов по повышению обороноспособности. Министр обороны Рустем Умеров отчитался о результатах визита в Пентагон, где состоялась встреча с главой оборонного ведомства Штатов Ллойдом Остином. Он перечислил пять оговоренных шагов и решений для повышения обороноспособности государства (подробнее).

9. Россияне ударили по ТЭС в прифронтовой зоне. Два блока прекратили работу из-за повреждений. Днем 7 декабря российские войска нанесли удар по одной из теплоэлектростанций в прифронтовой зоне. Из-за вражеских обстрелов остановили работу два блока ТЭС (подробнее).

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