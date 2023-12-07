Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 7 грудня

РФ знову атакувала "шахедами", Сенат США не виніс на розгляд допомогу ЗСУ, нові санкції РНБО проти Росії, візит Умєрова до Пентагону та інші новини

''Шахеди'' (Фото - Сергій Наєв Telegram)

1. Сенат США не виніс на розгляд допомогу Україні. Посол Києва: Це голоси не проти нас. Сенат США не виніс на розгляд новий пакет військової допомоги Україні, 51 сенатор проголосував проти припинення дебатів довкола документа. Пані посол України в США Оксана Маркарова висловила сподівання, що допомога буде схвалена до Різдва (детальніше).

2. РФ атакувала Україну "шахедами". Вибухи в Ізмаїлі та Старокостянтинові, прильоти й загиблий. Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 7 грудня. Загалом зафіксовано пуски 18 дронів. Сили протиповітряної оборони збили 15 "шахедів"(детальніше).

3. Коломойський офіційно визнав втрату громадянства і подав на Зеленського до суду. Але шансів мало. Ігор Коломойський тільки наприкінці листопада цього року оскаржив у Верховному суді указ президента Володимира Зеленського про позбавлення його українського громадянства від 18 липня 2022-го, заявивши, що дізнався про існування указу лише у вересні 2023 року. Верховний суд це не переконало, тому позовну заяву Коломойського повернули. Про це йдеться в ухвалі суду від 1 грудня (детальніше).

4. Туск готується стати новим прем'єром Польщі. Вже сформував уряд: список міністрів від TVN. Лідер польської коаліції, яка перемогла на парламентських виборах, Дональд Туск, готовий сформувати новий уряд Польщі та вступити на посаду 14 грудня (детальніше).

5. Веніславський назвав причину свого звільнення: Не встигаю, обговорювали це із Зеленським. Народний депутат Федір Веніславський назвав причиною свого звільнення з посади представника президента у Верховній Раді високу зайнятість військовими проєктами (детальніше).

6. Росія попалася на кібершпигунстві проти британських політиків. Британія відповіла. Міністерство закордонних справ Великої Британії терміново викликало посла Росії через розкриття кібершпигунської операції ФСБ, метою якої було "втручання в британську політику" (детальніше).

7. Україна ввела нові санкції проти Росії. У списку 185 осіб і 181 компанія. Рада національної безпеки і оборони України запровадила нові санкції проти Росії, під які потрапили 185 фізичних осіб і 181 юридична особа. Про це повідомляється в указі президента Володимира Зеленського (детальніше).

8. Зустріч у Пентагоні. Умєров перелічив п’ять рішень і кроків для підвищення обороноздатності. Міністр оборони Рустем Умєров відзвітував про результати візиту до Пентагону, де відбулася зустріч з очільником оборонного відомства Штатів Ллойдом Остіном. Він назвав п’ять обговорених кроків і рішень для підвищення обороноздатності держави (детальніше).

9. Росіяни вдарили по ТЕС у прифронтовій зоні. Два блоки припинили роботу через пошкодження. Удень 7 грудня російські війська завдали удару по одній з теплоелектростанцій у прифронтовій зоні. Через ворожий обстріл зупинили роботу два блоки ТЕС (детальніше).

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