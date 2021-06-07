Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 июня

1. СТРАНЫ G7 ОДОБРИЛИ ВВЕДЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО НАЛОГА ДЛЯ ТЕХНОГИГАНТОВ. Страны G7 после многолетней дискуссии достигли соглашения о введении налога на прибыль транснациональных компаний в сфере цифровой экономики (подробнее).

2. У БАЙДЕНА ОТКАЗАЛИСЬ ПРИГЛАШАТЬ ЗЕЛЕНСКОГО В ВАШИНГТОН ПОСЛЕ СКАНДАЛА С НАФТОГАЗОМ – AXIOS. После скандала со сменой руководства НАК Нафтогаз Белый дом отказался приглашать в Вашингтон президента Владимира Зеленского перед встречей лидеров США Джо Байдена и РФ Владимира Путина (подробнее).

3. ФИРТАШ ВЫВЕЛ НА РЫНОК ЛОГИСТИКИ НОВУЮ КОМПАНИЮ. На логистическом рынке Украины начала работу украинская компания Ника Транс Логистика (NIKA TRANS LOGISTICS) – входящая в группу предприятий Group DF International (подробнее).

4. ПОЛНОСТЬЮ ПРИВИТЫЕ ОТ КОРОНАВИРУСА МОГУТ ПОЛУЧАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВАКЦИНАЦИИ – МИНЗДРАВ. Привитые двумя дозами тех вакцин против COVID-19, которые используются в Украине, могут получить международное свидетельство о вакцинации для предъявления при пересечении границы (подробнее).

5. СУД ГААГИ ПРИСТУПИЛ К ФИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДЕЛА ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ЛАЙНЕРА MH17 НАД ДОНБАССОМ. Сегодня, 7 июня, в Амстердаме начались основные слушания по делу, где четыре человека обвиняются в уничтожении российской ракетой малайзийского лайнера в небе над охваченным войной Донбассом (подробнее).

6. СБУ: КОНТРРАЗВЕДКА РАСКРЫЛА ЭКС-ЧИНОВНИКА СНБО, ЗАВЕРБОВАННОГО ИНОСТРАННОЙ СПЕЦСЛУЖБОЙ. Контрразведка раскрыла экс-чиновника Совета нацбезопасности и обороны, который, по данным следствия, был завербован иностранной спецслужбой (подробнее).

7. ТОРГОВЫМ СЕТЯМ ДАЛИ СРОК НА АДАПТАЦИЮ ПЕРЕД ЗАПРЕТОМ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ. Закон подписан. Период адаптации перед вступлением в силу запрета на использование пластиковых пакетов для торговых сетей продлится девять месяцев и истечет в марте 2022 года (подробнее).

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ В МАЕ СОКРАТИЛИСЬ. ЧТО ОПРЕДЕЛЯЛО ДИНАМИКУ. В мае международные резервы Украины сократились на 0,6% – до $27,8 млрд. Причина – погашение внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства (подробнее).

9. В НАТО НЕТ СОГЛАСИЯ ПО ПДЧ ДЛЯ УКРАИНЫ. Консенсуса по вопросу предоставления Украине плана действий по членству в НАТО среди стран-участников Альянса пока нет, но НАТО продолжает придерживаться политики открытых дверей (подробнее).

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Вадим Ребрина

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