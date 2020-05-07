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Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 7 мая

Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 7 мая - Фото
07.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ЕРМАК: ВЕРНЕМ ДОНБАСС ДО КОНЦА ГОДА, ЕСЛИ НЕТ - ПЛАН БУкраина хочет вернуть территории ОРДЛО до конца 2020 года и провести выборы на всем Донбассе осенью (условие - контроль над границей), но если не получится, то есть план Б, подробностей которого в ОП не озвучили (подробнее).

2. СБУ ПРОВЕЛА ОБЫСКИ У ЭКС-ГЛАВЫ НАЛОГОВОЙ. Обыски у Верланова провели в рамках дела об организации схем с НДС на миллиарды гривень (подробнее).

3. ГОСИСПОЛНИТЕЛЬ ТРЕБУЕТ ОТ ПРИВАТБАНКА $250 МЛН ДЛЯ СУРКИСОВ. Ранее в Минюсте заявляли, что оснований для этого нет, так и сейчас, по мнению Малюськи, взыскания денег не будет (подробнее).

4. МЕТРО НЕ ОТКРОЮТ ДО 22 МАЯОткрытия метро не будет, поскольку это грозит распространением эпидемии COVID-19, "ситуация с которой еще не стабилизировалась", заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль (подробнее).

5. В ПОЛЬШЕ ПЕРЕНЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ. Выборы планировали провести 10 мая, но их перенесут на более поздний срок. Отмечается, что выборы проведут в заочной форме (по почте). Причина переноса, по версии властей Польши, отказ оппозиции от "всех конструктивных предложений" (подробнее).

6. FACEBOOK УДАЛИЛА МНОГОЯЗЫЧНУЮ СЕТЬ РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ. Facebook удалила 91 аккаунт, 46 страниц, 2 группы и 1 Instagram-аккаунт, связанные с РФ. Сеть эксплуатировала следующие темы: войну на Донбассе и в Сирии, оккупацию Крыма, НАТО, выборы в США и пандемию коронавируса (подробнее).

7. ГБР ОТКРЫЛО ДЕЛО ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ РАБОТЫ АЭС. В ГБР заявляют, что из-за работы АЭС на пониженных мощностях, был увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний. Это может привести к убыткам госбюджету и банкротству объекта госсобственности (подробнее).

8. В СЛУГЕ НАРОДА ХОТЯТ ДАТЬ РАДЕ ПРАВО УВОЛЬНЯТЬ МИНИСТРОВ.  Сейчас Рада может контролировать работу министров только с помощью депутатских запросов. Теперь нардепы СН внесут законопроект, который позволит ВР инициировать отставку министров (подробнее).

9. НА УКРАИНСКОМ САЙТЕ IKEA ПОЯВИЛИСЬ ТОВАРЫ, НО ИХ ПОКА НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ. Магазин заработает на следующей неделе. Пока онлайн-магазин работает в тестовом режиме. Доставка товаров будет осуществляться по всей Украине (подробнее).

10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ США: 1+1 ПОВТОРИЛ ФЕЙК РФ О ЛАБОРАТОРИЯХ США. Представитель Госдепартамента США заявил, что Медведчук и телеканал Коломойского распространили российский фейк об американских лабораториях в Украине (подробнее).

11. $8 МЛРД НЕ БУДЕТ. УКРАИНА И МВФ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О КРАТКОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ. Украина и МВФ переключились с трехлетней программы сотрудничества EFF на 18-месячную stand by. Размер новой программы stand by, о которой идет речь, пока не известен (подробнее).

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Как у вас украли 1825 дней жизни, или Путеводитель по украинской медицине

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Владислав Сердюк
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