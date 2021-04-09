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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 апреля

09.04.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 апреля - Фото

1. УКРАИНА ВОЗМУЩЕНА: ИРАН ПРОДВИГАЕТ ВЫГОДНУЮ ДЛЯ СЕБЯ ВЕРСИЮ КАТАСТРОФЫ ЛАЙНЕРА МАУ. Украина не собирается принимать на веру любую озвученную, но не подкрепленную реальными доказательствами версию Ирана об уничтожении пассажирского лайнера рейса PS752 под Тегераном (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ СОХРАНИЛ ПОЗИЦИИ В ПРЕЗИДЕНТСКОМ РЕЙТИНГЕ, ТИМОШЕНКО СРАВНЯЛАСЬ С БОЙКО – ОПРОС. Если бы выборы президента состоялись в начале апреля 2021 года, в первом туре победил бы действующий глава государства Владимир Зеленский: его рейтинг за последние 10 дней остался прежним. За ним идет пятый президент Петр Порошенко (подробнее).

3. "ОТКРЫТОЕ НЕБО". ЕС СДЕЛАЛ ЕЩЕ ОДИН ШАГ К ПОДПИСАНИЮ СОГЛАШЕНИЯ С УКРАИНОЙ. Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной, Европейским Союзом и его государствами-членами (подробнее).

4. JPMORGAN МОЖЕТ ВКЛЮЧИТЬ УКРАИНУ ВО ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ГОСООБЛИГАЦИЙ. Крупный инвестиционный банк JPMorgan внес Украину в список Index Watch Positive. Это предусматривает возможность включения украинских облигаций во влиятельный индекс J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets (подробнее).

5. ПОЛИЦИЯ УСТРОИЛА ОБЛАВУ НА ОХРАННУЮ ФИРМУ, СВЯЗАННУЮ С МЕДВЕДЧУКОМ: ФОТО. Полиция проводит следственные действия на Трухановом острове в Киеве, где расположена тренировочная площадка охранной фирмы Шторм, которую связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Также сегодня Херсонский суд наложил арест на судно, которое, по информации СБУ, принадлежит Медведчуку (подробнее).

6. СТЕРНЕНКО ОСВОБОДИЛИ ИЗ СИЗО: ОН БУДЕТ ПОД КРУГЛОСУТОЧНЫМ ДОМАШНИМ АРЕСТОМ. Осужденного на семь лет тюрьмы общественного деятеля Сергея Стерненко освободили из СИЗО – его отправляют под круглосуточный домашний арест (подробнее).

7. ПАДЕНИЕ ВВП УСКОРИЛОСЬ ДО 2,8% В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ – МИНЭКОНОМИКИ. Падение ВВП Украины составило 2,8% в январе-феврале 2021 года по сравнению с первыми двумя месяцами 2020 года (подробнее).

8. В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВВОДЯТ КАРАНТИН КРАСНОЙ ЗОНЫ, В ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОТМЕНЯЮТ. С 11 апреля в Харьковской области вводят карантин красной зоны (подробнее).

9. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ОТЧИТАЛАСЬ О МНОГОМИЛЛИАРДНЫХ УБЫТКАХ. По итогам 2020 года АО "Укрзализныця" получило чистый убыток в размере 11,9 млрд грн (подробнее).

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Вадим Ребрина
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