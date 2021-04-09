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Суд арестовал яхту Медведчука – СБУ

09.04.2021, 16:35
Суд арестовал яхту Медведчука – СБУ - Фото
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)
дополнено

Херсонский суд наложил арест на судно, которое, по информации СБУ, принадлежит депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В СБУ говорят, что задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна "ROMANCE 1" (порт приписки – Херсон). В том числе речь идет о заходах в порты временно оккупированного Крыма.

В рамках открытого уголовного производства СБУ выясняет обстоятельства неоднократных нарушений экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

"Следователи СБУ зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей в порты и терминалы Крымского полуострова", – говорится в сообщении.

Прокуратура Крыма сообщает, что экипаж судна в октябре 2017 года совершил незаконный заход в закрытые порты "Ялта" и "Симферополь".

Досудебное расследование продолжается по статьям Уголовного кодекса о госизмене; финансировании действий, совершенных с целью захвата власти или изменения границ; нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию; нарушении действующих на транспорте правил.

В сентябре 2020 года проект Bihus.Info сообщал, что семья Медведчука владеет яхтой стоимостью $200 млн, но она отсутствала в декларации нардепа за 2019 год. Владельцем яхты, по данным ресурса VesselFinder, является офшорная компания с Маршалловых островов Fregata Marine Ltd. А владелицей компании значится жена Медведчука – Оксана Марченко.

Яхта Royal Romance, сообщает Bihus.Info, оснащена пятью палубами, огромным бассейном с водопадом, просторными номерами и лифтом.

В июне 2020 года Медведчук задекларировал компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит яхта. 

ДОПОЛНЕНО В 17:21. В СБУ уточнили, что Херсонский суд арестовал не это судно. Какое именно, там сообщить отказались. 

Также сегодня полиция проводит следственные действия на Трухановом острове в Киеве, где расположена тренировочная площадка охранной фирмы Шторм, которую связывают с Медведчуком. 

Вадим Ребрина
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Крым сбу яхта виктор медведчук
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