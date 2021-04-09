Суд арестовал яхту Медведчука – СБУ
Херсонский суд наложил арест на судно, которое, по информации СБУ, принадлежит депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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В СБУ говорят, что задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна "ROMANCE 1" (порт приписки – Херсон). В том числе речь идет о заходах в порты временно оккупированного Крыма.
В рамках открытого уголовного производства СБУ выясняет обстоятельства неоднократных нарушений экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее.
"Следователи СБУ зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей в порты и терминалы Крымского полуострова", – говорится в сообщении.
Прокуратура Крыма сообщает, что экипаж судна в октябре 2017 года совершил незаконный заход в закрытые порты "Ялта" и "Симферополь".
Досудебное расследование продолжается по статьям Уголовного кодекса о госизмене; финансировании действий, совершенных с целью захвата власти или изменения границ; нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию; нарушении действующих на транспорте правил.
В сентябре 2020 года проект Bihus.Info сообщал, что семья Медведчука владеет яхтой стоимостью $200 млн, но она отсутствала в декларации нардепа за 2019 год. Владельцем яхты, по данным ресурса VesselFinder, является офшорная компания с Маршалловых островов Fregata Marine Ltd. А владелицей компании значится жена Медведчука – Оксана Марченко.
Яхта Royal Romance, сообщает Bihus.Info, оснащена пятью палубами, огромным бассейном с водопадом, просторными номерами и лифтом.
В июне 2020 года Медведчук задекларировал компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит яхта.
ДОПОЛНЕНО В 17:21. В СБУ уточнили, что Херсонский суд арестовал не это судно. Какое именно, там сообщить отказались.
Также сегодня полиция проводит следственные действия на Трухановом острове в Киеве, где расположена тренировочная площадка охранной фирмы Шторм, которую связывают с Медведчуком.
- 3 февраля СНБО наложил санкции на три телеканала из так называемого пула Медведчука. 19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука и его окружения.
- 24 февраля суд арестовал нефтепродуктопровод из РФ, который связывают с окружением Медведчука.
- 25 марта СБУ пришла с обысками в организацию Медведчука Украинский выбор по делу об оккупации Крыма. 30 марта спецслужба обыскала представителей организации по всей стране.
- 6 апреля в Офисе генпрокурора сообщили, что сейчас расследуется большое количество уголовных дел, в которых фигурирует Медведчук, однако ни по одному из них проект подозрения ему пока не подготовлен.
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