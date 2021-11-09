UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 ноября

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 ноября - Фото

1. ЗАДЕРЖАН ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК КОНЦЛАГЕРЯ "ИЗОЛЯЦИЯ". В Киеве задержан Денис Куликовский, подозреваемый в пытках в тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке. (подробнее)

2. РАСШИРЕН СПИСОК ПРОФЕССИЙ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ ПРОТИВ COVID-19. Минздрав расширил список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Эти люди обязаны вакцинироваться до 9 декабря. (подробнее)

3. В ГЕРМАНИИ НАЗВАЛИ СРОКИ ЗАПУСКА СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Процесс сертификации российского Северного потока-2 может быть завершен в начале 2022 года. Также в следующем году может состояться запуск газопровода. (подробнее)

4. СФОРМИРОВАН ЭТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. Сформирован состав Этического совета, ключевого органа судебной реформы, который будет проверять добропорядочность членов и кандидатов в Высший совет правосудия. В него вошли украинские судьи и юристы из западных стран. (подробнее)

5. БЕЛАРУСЬ ПРОДОЛЖИТ ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В УКРАИНУ. Беларусь будет продолжать поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. (подробнее)

6. ЕС ИСКЛЮЧИЛ УКРАИНУ ИЗ ЗЕЛЕНОГО СПИСКА СТРАН ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ. Европейский Союз официально исключил Украину из списка зеленых стран для путешествий в условиях пандемии коронавируса. (подробнее)

7. УЗ ОТДАСТ В УПРАВЛЕНИЕ DEUTSCHE BAHN ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ С 2022 ГОДА. Укрзализныця передаст в управление Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting пассажирские перевозки с 2022 года. В настоящее время компании реализуют первую фазу совместного сотрудничества – предоставление консультационных услуг. (подробнее)

8. ГАЗПРОМ ЗАЯВИЛ О НАЧАЛЕ ЗАКАЧКИ ГАЗА В ЕВРОПЕЙСКИЕ ХРАНИЛИЩА. Российский Газпром начал выполнять поручения президента Владимира Путина увеличить закачку газа в европейские подземные хранилища. Компания планирует в ноябре закачать газ в пять из них. (подробнее)

9. ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯВИЛ СТАРТ "БОЛЬШОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" НА УКРЗАЛИЗНЫЦЕ. Следующим важным направлением программы "Большого строительства" станет обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей. (подробнее)

Читайте также статьи дня: 

"Варшавский плюс": Stolitsa Group сможет сдать ЖК в эксплуатацию. О чем договорились с ФГИ

Где оказался украинский бизнес в 2021 году и что его ждет. Интервью с партнером Deloitte

Как пользоваться Google Maps по полной: собрали полезные советы

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 