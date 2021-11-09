Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 ноября

1. ЗАДЕРЖАН ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК КОНЦЛАГЕРЯ "ИЗОЛЯЦИЯ". В Киеве задержан Денис Куликовский, подозреваемый в пытках в тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке. (подробнее)

2. РАСШИРЕН СПИСОК ПРОФЕССИЙ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ ПРОТИВ COVID-19. Минздрав расширил список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Эти люди обязаны вакцинироваться до 9 декабря. (подробнее)

3. В ГЕРМАНИИ НАЗВАЛИ СРОКИ ЗАПУСКА СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Процесс сертификации российского Северного потока-2 может быть завершен в начале 2022 года. Также в следующем году может состояться запуск газопровода. (подробнее)

4. СФОРМИРОВАН ЭТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. Сформирован состав Этического совета, ключевого органа судебной реформы, который будет проверять добропорядочность членов и кандидатов в Высший совет правосудия. В него вошли украинские судьи и юристы из западных стран. (подробнее)

5. БЕЛАРУСЬ ПРОДОЛЖИТ ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В УКРАИНУ. Беларусь будет продолжать поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. (подробнее)

6. ЕС ИСКЛЮЧИЛ УКРАИНУ ИЗ ЗЕЛЕНОГО СПИСКА СТРАН ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ. Европейский Союз официально исключил Украину из списка зеленых стран для путешествий в условиях пандемии коронавируса. (подробнее)

7. УЗ ОТДАСТ В УПРАВЛЕНИЕ DEUTSCHE BAHN ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ С 2022 ГОДА. Укрзализныця передаст в управление Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting пассажирские перевозки с 2022 года. В настоящее время компании реализуют первую фазу совместного сотрудничества – предоставление консультационных услуг. (подробнее)

8. ГАЗПРОМ ЗАЯВИЛ О НАЧАЛЕ ЗАКАЧКИ ГАЗА В ЕВРОПЕЙСКИЕ ХРАНИЛИЩА. Российский Газпром начал выполнять поручения президента Владимира Путина увеличить закачку газа в европейские подземные хранилища. Компания планирует в ноябре закачать газ в пять из них. (подробнее)

9. ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯВИЛ СТАРТ "БОЛЬШОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" НА УКРЗАЛИЗНЫЦЕ. Следующим важным направлением программы "Большого строительства" станет обновление железной дороги, модернизация подвижного состава и железнодорожных путей. (подробнее)

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