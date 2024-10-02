Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 2 октября
- Официально: Силы обороны вышли из Угледара. В целях сохранения жизни украинских бойцов высшее военное командование позволило вывести подразделения из Угледара Донецкой области, сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Как объяснили военные, после больших потерь в длительных боях, враг не отказался от попыток захватить Угледар. Чтобы во что бы то ни стало взять город, он направил резервы для ударов с флангов, что ослабило оборону украинских войск. Это создало угрозу оцепления города.
- На рассвете "шахеды" ударили по Одесской области: среди раненых есть турок – фото. Утром 2 октября российские войска атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками, в результате чего ранения получили двое мужчин, один из них – турок, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
- Украинцам будут вручать новые повестки с QR-кодом. Их уже тестируют – DOU. Украинским мужчинам будут вручать повестки в новом формате — с QR-кодом. В настоящее время нововведение уже тестируется, его планируют ввести в ближайшее время, о чем рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает DOU.
- AeroVironment будет производить Switchblade 600 в Украине, Czechoslovak Group – снаряды. На Международном форуме оборонных индустрий DFNC2 были подписаны стратегически важные соглашения. В частности, американская компания AeroVironment заключила соглашение с украинской компанией по локализации производства беспилотных ударных аппаратов Switchblade 600. Также отечественная компания "Украинская бронетехника" договорилась с чешским холдингом Czechoslovak Group (CSG) о совместном производстве 155-мм артиллерийских снарядов.
- Минобороны Польши: К Украинскому легиону хотят присоединиться очень мало украинцев. Количество украинцев, которые изъявили желание присоединиться к Украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым", заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Бойцы Украинского легиона в Польше должны были пройти обучение, получить оружие и подготовку для защиты Украины. Польская армия отвечала за учебу, а Украина – за набор бойцов.
- ГУР атаковало банки РФ: произошел глобальный сбой в быстрых платежах – источник. Специалисты Главного управления разведки осуществили очередную кибератаку на банковский сектор России, обеспечивающий ее агрессию против Украины. Об этом сообщил собеседник LIGA.net по военной разведке.
- WSJ: Саудовская Аравия пригрозила ОПЕК+ нефтью за $50 за баррель. Саудовская Аравия предупредила партнеров по картелю ОПЕК+, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель, если они не будут соблюдать согласованные квоты добычи. Об этом со ссылкой на делегатов ОПЕК пишет Wall Street Journal.
- Украина призвала союзников защищать ее от России так же, как они защищают Израиль от Ирана. Украинское Министерство иностранных дел "решительно осуждает" массированную иранскую ракетную атаку против Израиля и призывает партнеров также защищать украинское небо во время атак России.
- ГУР и МИД эвакуировали из Ливана 134 украинца, 45 иностранцев, двух собак и кота – фото. Министерство иностранных дел и Главное управление разведки эвакуировали из Ливана 134 украинца и 45 иностранцев. Среди украинцев – 112 взрослых и 22 ребенка. Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей – граждан Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, Бразилии и Ливана. А еще – двух собак и кота.
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