Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 2 октября
Угледар (Фото: DeepState)
  1. Официально: Силы обороны вышли из Угледара. В целях сохранения жизни украинских бойцов высшее военное командование позволило вывести подразделения из Угледара Донецкой области, сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Как объяснили военные, после больших потерь в длительных боях, враг не отказался от попыток захватить Угледар. Чтобы во что бы то ни стало взять город, он направил резервы для ударов с флангов, что ослабило оборону украинских войск. Это создало угрозу оцепления города.
  2. На рассвете "шахеды" ударили по Одесской области: среди раненых есть турок – фото. Утром 2 октября российские войска атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками, в результате чего ранения получили двое мужчин, один из них – турок, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
  3. Украинцам будут вручать новые повестки с QR-кодом. Их уже тестируют – DOU. Украинским мужчинам будут вручать повестки в новом формате — с QR-кодом. В настоящее время нововведение уже тестируется, его планируют ввести в ближайшее время, о чем рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает DOU.
  4. AeroVironment будет производить Switchblade 600 в Украине, Czechoslovak Group – снаряды. На Международном форуме оборонных индустрий DFNC2 были подписаны стратегически важные соглашения. В частности, американская компания AeroVironment заключила соглашение с украинской компанией по локализации производства беспилотных ударных аппаратов Switchblade 600. Также отечественная компания "Украинская бронетехника" договорилась с чешским холдингом Czechoslovak Group (CSG) о совместном производстве 155-мм артиллерийских снарядов.
  5. Минобороны Польши: К Украинскому легиону хотят присоединиться очень мало украинцев. Количество украинцев, которые изъявили желание присоединиться к Украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым", заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Бойцы Украинского легиона в Польше должны были пройти обучение, получить оружие и подготовку для защиты Украины. Польская армия отвечала за учебу, а Украина – за набор бойцов.
  6. ГУР атаковало банки РФ: произошел глобальный сбой в быстрых платежах – источник. Специалисты Главного управления разведки осуществили очередную кибератаку на банковский сектор России, обеспечивающий ее агрессию против Украины. Об этом сообщил собеседник LIGA.net по военной разведке.
  7. WSJ: Саудовская Аравия пригрозила ОПЕК+ нефтью за $50 за баррель. Саудовская Аравия предупредила партнеров по картелю ОПЕК+, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель, если они не будут соблюдать согласованные квоты добычи. Об этом со ссылкой на делегатов ОПЕК пишет Wall Street Journal.
  8. Украина призвала союзников защищать ее от России так же, как они защищают Израиль от Ирана. Украинское Министерство иностранных дел "решительно осуждает" массированную иранскую ракетную атаку против Израиля и призывает партнеров также защищать украинское небо во время атак России.
  9. ГУР и МИД эвакуировали из Ливана 134 украинца, 45 иностранцев, двух собак и кота – фото. Министерство иностранных дел и Главное управление разведки эвакуировали из Ливана 134 украинца и 45 иностранцев. Среди украинцев – 112 взрослых и 22 ребенка. Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей – граждан Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, Бразилии и Ливана. А еще – двух собак и кота.

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