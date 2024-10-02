Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 2 жовтня
- Офіційно: Сили оборони вийшли з Вугледара. З метою збереження життя українських бійців вище військове командування дозволило вивести підрозділи з Вугледара Донецької області, повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Як пояснили військові, після великих втрат у тривалих боях, ворог не відмовився від спроб захопити Вугледар. Щоб будь-що взяти місто, він спрямував резерви для ударів із флангів, що послабило оборону українських військ. Це створило загрозу оточення міста.
- На світанку "шахеди" вдарили по Одеській області: серед поранених є турок – фото. Вранці 2 жовтня російські війська атакували припортову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками, внаслідок чого поранення дістали двоє чоловіків, один із них – турок, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
- Українцям вручатимуть нові повістки з QR-кодом. Їх вже тестують – DOU. Українським чоловікам вручатимуть повістки в новому форматі — з QR-кодом. Наразі нововведення вже тестується, його планують запровадити найближчим часом, про що сказала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє DOU.
- AeroVironment виготовлятиме Switchblade 600 в Україні, Czechoslovak Group – снаряди. На Міжнародному форумі оборонних індустрій DFNC2 було підписано стратегічно важливі угоди. Зокрема, американська компанія AeroVironment уклала угоду з українською компанією щодо локалізації виробництва безпілотних ударних апаратів Switchblade 600. Також вітчизняна компанія "Українська бронетехніка" домовилася з чеським холдингом Czechoslovak Group (CSG) про спільне виробництво 155-мм артилерійських снарядів, інформує Мілітарний.
- Міноборони Польщі: До Українського легіону хочуть приєднатися вкрай мало українців. Кількість українців, які виявили бажання доєднатися до Українського легіону у Польщі, виявилась "вкрай малою", заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. Бійці Українського легіону у Польщі мали пройти навчання, отримати зброю та підготовку для захисту України. Польська армія відповідала за навчання, а Україна — за набір бійців.
- ГУР атакувало банки РФ: стався глобальний збій у швидких платежах – джерело. Фахівці Головного управління розвідки здійснили чергову кібератаку на банківський сектор Росії, котрий забезпечує її агресію проти України. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net із воєнної розвідки.
- WSJ: Саудівська Аравія пригрозила ОПЕК+ нафтою за $50 за барель. Саудівська Аравія попередила партнерів із картелю ОПЕК+, що ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо вони не будуть дотримуватися погоджених квот видобутку. Про це із посиланням на делегатів ОПЕК+ пише Wall Street Journal.
- Україна закликала союзників захищати її від Росії так само, як вони захищають Ізраїль від Ірану. Українське Міністерство закордонних справ "рішуче засуджує" масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю й закликає партнерів так само захищати українське небо під час атак Росії.
- ГУР та МЗС евакуювали з Лівану 134 українців, 45 іноземців, двох собак та кота – фото. Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки евакуювали з Лівану 134 українців та 45 іноземців. Серед українців – 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей – громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. А ще – двох собак і кота.
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