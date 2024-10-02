Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 2 жовтня
Вугледар (Фото: DeepState)
  1. Офіційно: Сили оборони вийшли з Вугледара. З метою збереження життя українських бійців вище військове командування дозволило вивести підрозділи з Вугледара Донецької області, повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Як пояснили військові, після великих втрат у тривалих боях, ворог не відмовився від спроб захопити Вугледар. Щоб будь-що взяти місто, він спрямував резерви для ударів із флангів, що послабило оборону українських військ. Це створило загрозу оточення міста.
  2. На світанку "шахеди" вдарили по Одеській області: серед поранених є турок – фото. Вранці 2 жовтня російські війська атакували припортову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками, внаслідок чого поранення дістали двоє чоловіків, один із них – турок, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
  3. Українцям вручатимуть нові повістки з QR-кодом. Їх вже тестують – DOU. Українським чоловікам вручатимуть повістки в новому форматі — з QR-кодом. Наразі нововведення вже тестується, його планують запровадити найближчим часом, про що сказала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє DOU.
  4. AeroVironment виготовлятиме Switchblade 600 в Україні, Czechoslovak Group – снаряди. На Міжнародному форумі оборонних індустрій DFNC2 було підписано стратегічно важливі угоди. Зокрема, американська компанія AeroVironment уклала угоду з українською компанією щодо локалізації виробництва безпілотних ударних апаратів Switchblade 600. Також вітчизняна компанія "Українська бронетехніка" домовилася з чеським холдингом Czechoslovak Group (CSG) про спільне виробництво 155-мм артилерійських снарядів, інформує Мілітарний.
  5. Міноборони Польщі: До Українського легіону хочуть приєднатися вкрай мало українців. Кількість українців, які виявили бажання доєднатися до Українського легіону у Польщі, виявилась "вкрай малою", заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. Бійці Українського легіону у Польщі мали пройти навчання, отримати зброю та підготовку для захисту України. Польська армія відповідала за навчання, а Україна — за набір бійців.
  6. ГУР атакувало банки РФ: стався глобальний збій у швидких платежах – джерело. Фахівці Головного управління розвідки здійснили чергову кібератаку на банківський сектор Росії, котрий забезпечує її агресію проти України. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net із воєнної розвідки.
  7. WSJ: Саудівська Аравія пригрозила ОПЕК+ нафтою за $50 за барель. Саудівська Аравія попередила партнерів із картелю ОПЕК+, що ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо вони не будуть дотримуватися погоджених квот видобутку. Про це із посиланням на делегатів ОПЕК+ пише Wall Street Journal.
  8. Україна закликала союзників захищати її від Росії так само, як вони захищають Ізраїль від Ірану. Українське Міністерство закордонних справ "рішуче засуджує" масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю й закликає партнерів так само захищати українське небо під час атак Росії.
  9. ГУР та МЗС евакуювали з Лівану 134 українців, 45 іноземців, двох собак та кота – фото. Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки евакуювали з Лівану 134 українців та 45 іноземців. Серед українців – 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей – громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. А ще – двох собак і кота.

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