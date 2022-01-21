Джонсон и Шольц: Любое вторжение России в Украину будет серьезной стратегической ошибкой
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц предупредили Россию: любое вторжение в Украину будет серьезной ошибкой для РФ. Об этом сообщает Даунинг стрит по результатам их разговора.
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Как отмечается, лидеры обеспокоены наращиванием войск России у границ Украины, а также дестабилизирующими действиями РФ внутри страны.
Они согласились, что дальнейшая военная агрессия должна дорого обойтись России – и любое вторжение в Украину станет для нее "серьезной стратегической ошибкой".
Джонсон подчеркнул важность, чтобы союзники по НАТО работали над скоординированным ответом РФ.
Лидеры Британии и Германии договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу. Джонсон надеется на тесное сотрудничество с Шольцем в течение председательства Германии в G7.
- На прошлой неделе на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого США заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и может начать его в любой момент.
- Великобритания начала передавать Украине тысячи гранатометов. При этом британские самолеты с оружием облетают Германию, которая последовательно не дает Украине вооружение.
- Лондон и Берлин говорят, что Германия не закрывала авиапространство для этих самолетов.
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