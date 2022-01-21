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Джонсон и Шольц: Любое вторжение России в Украину будет серьезной стратегической ошибкой

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 08:04
Джонсон и Шольц: Любое вторжение России в Украину будет серьезной стратегической ошибкой - Фото
Борис Джонсон и Олаф Шольц (фото - ЕРА, коллаж - LIGA.net)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц предупредили Россию: любое вторжение в Украину будет серьезной ошибкой для РФ. Об этом сообщает Даунинг стрит по результатам их разговора.

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Как отмечается, лидеры обеспокоены наращиванием войск России у границ Украины, а также дестабилизирующими действиями РФ внутри страны.

Они согласились, что дальнейшая военная агрессия должна дорого обойтись России – и любое вторжение в Украину станет для нее "серьезной стратегической ошибкой".

Джонсон подчеркнул важность, чтобы союзники по НАТО работали над скоординированным ответом РФ.

Лидеры Британии и Германии договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу. Джонсон надеется на тесное сотрудничество с Шольцем в течение председательства Германии в G7.

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Марк Сировой
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Борис Джонсон вторжение сдерживание войска россии олаф шольц
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