"Для меня это шокирующая новость". Тупицкий о санкциях США против него и жены

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил в комментарии LIGA.net, что его шокировала новость о введении против него и супруги санкций США. Он отрицает свою причастность к получению взятки.

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"Надо до утра разобраться. Для меня это шокирующая новость, которую я считаю полной чепухой", – сказал Тупицкий.

Он считает, что информация о запрете въезда в США, опубликованная на сайте Госдепартамента, – это фейк, который "подают" из Офиса президента.

Тупицкий убежден, что "это направлено на Верховный Суд, чтобы задавить его, и чтобы он не принимал конечного решения" по иску о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского об отмене указа Виктора Януковича, которым Тупицкий был назначен судьей КСУ.

"Привязывают какое-то дело со взяткой. Это полная ерунда, потому что никаких дел нет", – сказал он.

27 марта Зеленский отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. В ОП заявили, что больше не считают их судьями КСУ.

Касминин и Тупицкий оспорили это решение Зеленского в Верховном суде.

14 июля Верховный суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы Конституционного суда. В Офисе президента заявили, что выполнять решение ВСУ не будут и подали апелляцию.

17 августа Зеленский подписал указ об отборе кандидатур на пост судьи КСУ по квоте главы государства.

Тупицкий подал в суд с требованием снять с сайта Офиса президента объявление о конкурсе на должность судьи КСУ.

26 ноября Зеленский ввел в состав КСУ судей Александра Петришина и Оксану Грищук.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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