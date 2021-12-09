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"Для меня это шокирующая новость". Тупицкий о санкциях США против него и жены

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 20:30
Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил в комментарии LIGA.net, что его шокировала новость о введении против него и супруги санкций США. Он отрицает свою причастность к получению взятки.

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"Надо до утра разобраться. Для меня это шокирующая новость, которую я считаю полной чепухой", – сказал Тупицкий.

Он считает, что информация о запрете въезда в США, опубликованная на сайте Госдепартамента, – это фейк, который "подают" из Офиса президента.

Тупицкий убежден, что "это направлено на Верховный Суд, чтобы задавить его, и чтобы он не принимал конечного решения" по иску о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского об отмене указа Виктора Януковича, которым Тупицкий был назначен судьей КСУ.

"Привязывают какое-то дело со взяткой. Это полная ерунда, потому что никаких дел нет", – сказал он.

  • 27 марта Зеленский отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. В ОП заявили, что больше не считают их судьями КСУ. 
  • Касминин и Тупицкий оспорили это решение Зеленского в Верховном суде.
  • 14 июля Верховный суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы Конституционного суда. В Офисе президента заявили, что выполнять решение ВСУ не будут и подали апелляцию.
  • 17 августа Зеленский подписал указ об отборе кандидатур на пост судьи КСУ по квоте главы государства. 
  • Тупицкий подал в суд с требованием снять с сайта Офиса президента объявление о конкурсе на должность судьи КСУ.
  • 26 ноября Зеленский ввел в состав КСУ судей Александра Петришина и Оксану Грищук.
Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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коррупция санкции ксу Александр Тупицкий
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