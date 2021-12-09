США ввели санкции против Тупицкого и его жены
09.12.2021, 18:22
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)
США ввели санкции против отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги Ольги. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
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Тупицкому и его жене будет запрещен въезд в США.
Как говорится в сообщении Госдепа, Тупицкий внесен в санкционный список "за серьезные коррупционные действия, в том числе получение денежной взятки во время службы в украинской судебной системе". По информации американской стороны, жена Тупицкого Ольга также фигурировала в получении взятки.
Ранее сегодня Минфин США внес бывшего замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и его фонд в санкционный список.
- 27 марта Зеленский отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. В ОП заявили, что больше не считают их судьями КСУ.
- Касминин и Тупицкий оспорили это решение Зеленского в Верховном суде.
- 14 июля Верховный суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы Конституционного суда. В Офисе президента заявили, что выполнять решение ВСУ не будут и пообещали подать апелляцию.
- 17 августа Зеленский подписал указ об отборе кандидатур на пост судьи КСУ по квоте главы государства.
- Тупицкий подал в суд с требованием снять с сайта Офиса президента объявление о конкурсе на должность судьи КСУ.
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