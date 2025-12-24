Для захвата Мирнограда россияне сосредоточили около 10 подразделений – военные

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Из-за того что россияне не могут установить контроль над Покровском, они усиливают давление на Мирноград. Для захвата населенного пункта враг сосредоточил в районе около 10 подразделений, сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск.

Военные отметили, что для россиян захват Мирнограда является важным для дальнейшего продвижения на направлении. Чтобы сдержать россиян, оборону города пополнили дополнительными силами и средствами. В частности, были усилены логистические "коридоры" до западной части населенного пункта.

Это позволяет не прекращать обеспечение на этом направлении, отметили военные.

Над выявлением и ликвидацией россиян работают подразделения 38 отдельной бригады морской пехоты и 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. Фокус внимания – на участках, где враг активно пытается проникнуть в город.

С начала декабря морпехи и десантники ликвидировали и "вывели из строя" в районе Мирнограда 207 оккупантов. Также удалось уничтожить и повредить один танк, три боевые бронированные машины, одну пушку, один "Град", шесть автомобилей и 34 единицы различных дронов.