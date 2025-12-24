Для захоплення Мирнограда росіяни зосередили близько 10 підрозділів – військові

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Через те що росіяни не можуть встановити контроль над Покровськом, вони посилюють тиск на Мирноград. Для захоплення населеного пункту ворог зосередив в районі близько 10 підрозділів, повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ.

Військові зазначили, що для росіян захоплення Мирнограду є важливим для подальшого просування на напрямку. Щоб стримати росіян, оборону міста поповнили додатковими силами та засобами. Зокрема, були посилені логістичні "коридори" до західної частини населеного пункту.

Це дозволяє не припиняти забезпечення на цьому напрямку, зазначили військові.

Над виявленням та ліквідацією росіян працюють підрозділи 38 окремої бригади морської піхоти та 79 окремої десантно-штурмової бригади. Фокус уваги – на ділянках, де ворог найактивніше намагається проникнути у місто.

Від початку грудня морпіхи та десантники ліквідували та "вивели з ладу" в районі Мирнограду 207 окупантів. Також вдалося знищити та пошкодити один танк, три бойові броньовані машини, одну гармату, один "Град", шість автомобілів та 34 одиниці різних дронів.