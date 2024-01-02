Днем в Кривом Роге слышали взрыв. Россияне ударили ракетой по предприятию

Кривой Рог (Скриншот)

Днем 2 января в Кривом Роге раздался взрыв. Глава Криворожской районной государственной администрации Евгений Ситниченко заявил впоследствии о попадании ракеты.

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По его словам, Россия ударила управляемой авиационной ракетой по территории одного из предприятий города. В результате атаки обошлось без жертв.

Ситниченко заявил, что детали последствий попадания выясняются.

31 декабря в Кривом Роге после обеда прозвучал ряд взрывов, однако о последствиях местные власти так и не сообщили.

2 января Россия произвела очередной массированный обстрел Украины. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный заявил, что все 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января 2024 года.

Оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".

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