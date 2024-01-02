Вдень у Кривому Розі чули вибух. Росіяни вдарили ракетою по підприємству

Кривий Ріг (Скриншот)

Вдень 2 січня у Кривому Розі пролунав вибух. Голова Криворізької районної державної адміністрації Євген Ситниченко заявив згодом про влучання ракети.

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За його словами, Росія вдарила керованою авіаційною ракетою по території одного з підприємств міста. Внаслідок атаки обійшлося без жертв.

Ситниченко заявив, що деталі наслідків влучання з'ясовуються.

31 грудня у Кривому Розі після обіду пролунала низка вибухів, проте про наслідки місцева влада так і не повідомила.

2 січня Росія здійснила черговий масований обстріл України. Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний заявив, що усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot.

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня 2024 року.

Окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Також вибухи лунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".

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