Вдень у Кривому Розі чули вибух. Росіяни вдарили ракетою по підприємству
Вдень 2 січня у Кривому Розі пролунав вибух. Голова Криворізької районної державної адміністрації Євген Ситниченко заявив згодом про влучання ракети.
За його словами, Росія вдарила керованою авіаційною ракетою по території одного з підприємств міста. Внаслідок атаки обійшлося без жертв.
Ситниченко заявив, що деталі наслідків влучання з'ясовуються.
31 грудня у Кривому Розі після обіду пролунала низка вибухів, проте про наслідки місцева влада так і не повідомила.
2 січня Росія здійснила черговий масований обстріл України. Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний заявив, що усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot.
- Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня 2024 року.
- Окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.
- Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".
- Також вибухи лунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".
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