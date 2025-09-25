"Должно быть стыдно". Трамп требует расследования из-за эскалатора и телесуфлера в ООН
Президент США Дональд Трамп заявил, что требует провести расследование относительно неработающего эскалатора, телесуфлера и плохого звука во время своего участия в Генеральной ассамблее ООН. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, сначала внезапно остановился эскалатор, по которому он поднимался вместе с женой Меланией. Позже во время выступления в зале перестал работать телесуфлер, а также был отключен звук, из-за чего "мировые лидеры, если не пользовались наушниками переводчиков, ничего не слышали".
"Это не случайность – это тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования", – написал Трамп.
Он также заявил, что к этому уже привлечена Секретная служба.
- 23 сентября американский президент принял участие в 80-й сессии Генассамблеи ООН.
- Во время этого же выступления он отметил, что Китай и Индия являются главными спонсорами войны РФ против Украины.
- Также американский президент заявил, что оружие войны разрушило мир, который он создал во время первой каденции.
