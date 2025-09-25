"Должно быть стыдно". Трамп требует расследования из-за эскалатора и телесуфлера в ООН

Президент США назвал неисправность техники во время его выступления на Генассамблее ООН "тройным саботажем"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что требует провести расследование относительно неработающего эскалатора, телесуфлера и плохого звука во время своего участия в Генеральной ассамблее ООН. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, сначала внезапно остановился эскалатор, по которому он поднимался вместе с женой Меланией. Позже во время выступления в зале перестал работать телесуфлер, а также был отключен звук, из-за чего "мировые лидеры, если не пользовались наушниками переводчиков, ничего не слышали".

"Это не случайность – это тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования", – написал Трамп.

Он также заявил, что к этому уже привлечена Секретная служба.