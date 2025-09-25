"Має бути соромно". Трамп вимагає розслідування через несправний ескалатор і телесуфлер в ООН

Президент США назвав несправність техніки під час його виступу на Генасамблеї ООН "потрійним саботажем"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає провести розслідування щодо неробочого ескалатора, телесуфлера та поганого звуку під час своєї участі у Генеральній асамблеї ООН. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, спочатку раптово зупинився ескалатор, яким він підіймався разом із дружиною Меланією. Пізніше під час виступу у залі перестав працювати телесуфлер, а також було відключено звук, через що "світові лідери, якщо не користувалися навушниками перекладачів, нічого не чули".

"Це не випадковість – це потрійний саботаж у ООН. Їм повинно бути соромно. Я надсилаю копію цього листа Генеральному секретарю й вимагаю негайного розслідування", – написав Трамп.

Він також заявив, що до цього вже залучена Секретна служба.