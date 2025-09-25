"Має бути соромно". Трамп вимагає розслідування через несправний ескалатор і телесуфлер в ООН
Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає провести розслідування щодо неробочого ескалатора, телесуфлера та поганого звуку під час своєї участі у Генеральній асамблеї ООН. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, спочатку раптово зупинився ескалатор, яким він підіймався разом із дружиною Меланією. Пізніше під час виступу у залі перестав працювати телесуфлер, а також було відключено звук, через що "світові лідери, якщо не користувалися навушниками перекладачів, нічого не чули".
"Це не випадковість – це потрійний саботаж у ООН. Їм повинно бути соромно. Я надсилаю копію цього листа Генеральному секретарю й вимагаю негайного розслідування", – написав Трамп.
Він також заявив, що до цього вже залучена Секретна служба.
- 23 вересня американський президент взяв участь у 80-й сесії Генасамблеї ООН.
- Під час цього ж виступу він зауважив, що Китай та Індія є головними спонсорами війни РФ проти України.
- Також американський президент заявив, що зброя війни зруйнувала світ, який він створив піл час першої каденції.
