Должность Маляр в Минобороны займет бывший боец ГУР, писатель Илларион Павлюк
Бывший боец Главного управления разведки, писатель и журналист Илларион Павлюк заявил, что он завершил службу в ГУР и теперь займет должность начальника Управления прессы и информации Министерства обороны. Ранее это управление было в подчинении бывшего замминистра обороны Анны Маляр.
"Принимаю новую должность начальника Управления прессы и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность", – написал Павлюк.
Павлюку 43 года, он родился в Скадовске Херсонской области. Журналист, документалист, автор бестселлеров "Я вижу, вас интересует тьма", "Белый пепел", "Танец недоумка".
В 2015 году принимал участие в российско-украинской войне в составе добровольческого батальона "Гарпун". С начала полномасштабного вторжения мобилизовался в одно из подразделений ГУР.
- 3 сентября Зеленский заявил о решении провести замену министра обороны: Резникова на Умерова.
- 6 сентября новым министром обороны стал Рустем Умеров.
- 18 сентября Кабмин принял решение уволить Маляр и других заместителей министра обороны. Их увольнение связано с процессом обновления ведомства.
- 27 сентября Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны: Джигира, Калмыкову, Черногоренко.
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