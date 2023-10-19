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Должность Маляр в Минобороны займет бывший боец ГУР, писатель Илларион Павлюк

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 20:05
Должность Маляр в Минобороны займет бывший боец ГУР, писатель Илларион Павлюк - Фото
Илларион Павлюк (Фото - Facebook Павлюка)

Бывший боец Главного управления разведки, писатель и журналист Илларион Павлюк заявил, что он завершил службу в ГУР и теперь займет должность начальника Управления прессы и информации Министерства обороны. Ранее это управление было в подчинении бывшего замминистра обороны Анны Маляр.

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"Принимаю новую должность начальника Управления прессы и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность", – написал Павлюк.

Павлюку 43 года, он родился в Скадовске Херсонской области. Журналист, документалист, автор бестселлеров "Я вижу, вас интересует тьма", "Белый пепел", "Танец недоумка".

В 2015 году принимал участие в российско-украинской войне в составе добровольческого батальона "Гарпун". С начала полномасштабного вторжения мобилизовался в одно из подразделений ГУР.

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Оксана Житнюк
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минобороныАнна Малярилларион павлюк

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