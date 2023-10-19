Посаду Маляр у Міноборони обійме колишній боєць ГУР, письменник Ілларіон Павлюк
Колишній боєць Головного управління розвідки, письменник і журналіст Ілларіон Павлюк заявив, що він завершив службу у ГУР і тепер обійматиме посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Раніше це управління було у підпорядкуванні колишньої заступниці міністра оборони Ганни Маляр.
"Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність", – написав Павлюк.
Павлюку 43 роки, він народився у Скадовську Херсонської області. Журналіст, документаліст, автор бестселерів "Я бачу, вас цікавить пітьма", "Білий попіл", "Танець недоумка".
У 2015 році брав участь у російсько-українській війні в складі добровольчого батальйону "Гарпун". Від початку повномасштабного вторгнення мобілізувався в один із підрозділів ГУР.
- 3 вересня Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: Резнікова на Умєрова.
- 6 вересня новим міністром оборони став Рустем Умєров.
- 18 вересня Кабмін ухвалив рішення звільнити Маляр і інших заступників міністра оборони. Їх звільнення пов'язане з процесом оновлення відомства.
- 27 вересня Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони: Джигира, Калмикову, Черногоренко.
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