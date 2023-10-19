Посаду Маляр у Міноборони обійме колишній боєць ГУР, письменник Ілларіон Павлюк

Колишній боєць Головного управління розвідки, письменник і журналіст Ілларіон Павлюк заявив, що він завершив службу у ГУР і тепер обійматиме посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Раніше це управління було у підпорядкуванні колишньої заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

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"Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність", – написав Павлюк.

Павлюку 43 роки, він народився у Скадовську Херсонської області. Журналіст, документаліст, автор бестселерів "Я бачу, вас цікавить пітьма", "Білий попіл", "Танець недоумка".

У 2015 році брав участь у російсько-українській війні в складі добровольчого батальйону "Гарпун". Від початку повномасштабного вторгнення мобілізувався в один із підрозділів ГУР.

3 вересня Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: Резнікова на Умєрова.

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