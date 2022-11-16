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Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности Польши из-за инцидента с ракетой

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 11:26
Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности Польши из-за инцидента с ракетой - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности Польши из-за падения российской ракеты на территории страны. Об этом сообщила канцелярия польского президента.

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В канцелярии заявили, что Дуда созвал заседание Совбеза на 12:00 16 ноября.

Ранее он сказал, что Польша с "высокой вероятностью" обратится с просьбой о запуске 4-й статьи НАТО к членам Альянса.

15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО. Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. 

Читайте также: Кулеба: Россия продвигает конспирологию об украинской ракете в Польше — это неправда

Дмитро Гриниченко
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